«جي. بي. تي» وبنك وادي السيليكون .. الحدث والتعبير

مر تقريبا أسبوع على حالة البنك المتعثر وهي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008. ومع أن التبعات لا تزال تتوالى أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي Open AI تدشين الجيل الرابع من برنامج المحادثة الأشهر والأذكى ChatGPT4. وبعيدا عن كون البنك أحد أكبر المتعاملين مع الشركات التقنية الناشئة، تساءل الكثيرون، ماذا كان رأي الشخصية الافتراضية وكيف عبرت عن الحدث المالي الكبير، لذا سأمر معكم على عدد من التعبيرات الذي خرجت حول هذا الحدث المالي التاريخي.

السؤال الأول المرتبط بقضية الأحداث السلبية الأخيرة كان السؤال، متى يتوقع ChatGpt انهيار أسواق المال؟ وكان الجواب في منتصف آذار (مارس)! وبدا الرد مقنعا لأنه استند إلى تطورات اقتصادية معينة بدأت تتراكم بشكل غير معهود مثل التضخم وتوتر العلاقات الصينية الغربية بعد حوادث البالونات والأجسام الطائرة، إضافة إلى ارتفاعات الفائدة، لم يحدث الانهيار بمعناه الحقيقي بعد. يشير أحد التقنيين إلى أن المستخدمين تمكنوا من الوصول إلى هذا الجواب بعد "تهكير" البرنامج لأنه محدود بقواعد تمنعه من التنبؤ بالمستقبل.

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السؤال الثاني كان عن شرح البنك المكلوم SVB وكأن المستمع طفل عمره خمسة أعوام، فكان الجواب، "هناك بنك يسمى كذا ولديه كثير من أموال الناس للحفاظ عليها، أراد البنك أن يحول الأموال إلى أموال أكثر لذا اشترى استثمارات تسمى أدوات مدعومة بالرهن. كان يجب أن تعطي هذه الاستثمارات مزيدا من الأموال في المستقبل، لكن استجد أمر ما. قامت الحكومة برفع معدل الفائدة، وهذا تسبب في انخفاض قيمة الاستثمارات لذا خسر البنك جزءا من الأموال. اضطر البنك إلى بيع بعض استثماراته الأخرى لتعويض الخسارة. خرج الخبر وقلق بعض الناس، لذا قاموا بإخبار الآخرين عن ضرورة إخراج أموالهم من البنك. وهذا أمر سيئ لأن خروج أموال المودعين من البنك في وقت واحد أمر صعب التنفيذ ويجعل البنك يعجز عن الوفاء بوعده بالحفاظ عليها".

وفي سؤال افتراضي، تساءل أحدهم عن المخاطر التي سيواجهها أي بنك في حالة شرائه سندات خزينة بمعدل 1.65 في المائة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكان الجواب يدور حول ثلاثة أنواع من المخاطر، مخاطر معدل الفائدة وتشمل التغييرات التي تؤثر في قيم السندات وقد تجبر حامل السند على بيعها بخسارة لرأس المال، والثاني مخاطر إعادة الاستثمار، إذ إن ارتفاع معدل الفائدة يجعل إعادة استثمار المبلغ نفسه بعد التخارج من الاستثمار الأول، صعبة جدا، ما يؤثر بشكل كبير في النمو المتوقع في عوائد الاستثمار. وأخيرا، مخاطر السيولة، إذ يتعرض البنك لها إذا توافقت السحوبات النقدية المفاجئة "لأي سبب اقتصادي طارئ" مع ارتفاع معدل الفائدة سيضطر البنك للبيع بسعر أقل من سعر السوق لأن البيع اضطراري، ما يعني أزمة سيولة وخسارة مباشرة. لتفادي هذه المخاطر لا بد من محفظة استثمارية متنوعة ومتزنة.

وهناك كثير من الإجابات الخاطئة التي أتت من المتحدث الذكي، إذ نفى وجود أي نوع من الاضطراب في أعمال البنك ـ حتى بعد إغلاقه! ـ وذكر أن البنك يعد مؤسسة مالية كبرى ومستقرة ومهمة تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من الشركات الناشئة والتقنية.

هناك طبعا عديد من المحادثات الساخرة مع الشات الذكي حول البنك المشؤوم، هناك من طلب منه قصيدة حول الحدث، وآخر طلب منه شرح الواقعة بلغة ومفردات مسلسل "حرب النجوم". وهناك من طلب منه صياغة نص لمحادثة بين شخصين حول الحدث، وطرحها البرنامج له بشكل درامي يصف ما حدث وما قد يتبعه من تعثر في سداد رواتب بعض الشركات، نظرا إلى تأثرها المحتمل.

قامت الحكومة الأمريكية بتغطية جزء كبير من التبعات المحتملة، وما زالت هناك حالة من عدم الوضوح بخصوص تطور الوضع المالي الحالي، وهناك أيضا حالة من عدم الوضوح حول المستقبل الذي سيتأثر كثيرا بتطورات الذكاء الاصطناعي الأخيرة. تعادل النسخة الأخيرة في حجم البيانات والمعالجة النسخة السابقة لها بـ570 مرة! وتقدم هذه الأدوات قدرات استثنائية في تحليل ومعالجة المشكلات، لكن قدرتها على التنبؤ المستقبلي محدودة والتدخل البشري لا يمكن التنبؤ به.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".