اضغطوا على كل المكابح.. أزمة ائتمان تلوح في الأفق!

هدأت الأسواق في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، خفت حالة الهلع وسط تطمينات رؤساء دول وبنوك مركزية غربية كبيرة بأن دويتشه بنك ليس الحلقة التالية في سلسلة الانهيارات المصرفية.

التطمينات جاءت هذه المرة من مستويات عليا بأن الوضع المالي على ما يرام، آخرها من وزيرة الخزانة الأميركية والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي. نعم هدأت المخاوف لكنها لم تنتهي، إذ لو أن كل الأمور تعمل كما يجب فلماذا تدخل كل هؤلاء؟.

مادة اعلانية

الهروب من المواجهة إلى المنطقة المريحة أمر كارثي. ليس أدل عليه من اعتقاد الفيدرالي الأميركي بأن التضخم "عابرا" (transitory inflation) طيلة عام 2021. دفع الاقتصاد الأميركي الثمن، ومن وراءه الكثير من الاقتصادات وما زال دفع الثمن متواصلا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن انهيار بنك وادي السيليكون واضطراب النظام المصرفي الذي أحدثه "من المرجح أن يؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات، وهو ما سيؤثر بدوره على الاقتصاد".

هنا يكمن الخطر. ومع مواصلة التشديد النقدي عبر رفع الفائدة كما فعل الفيدرالي الأسبوع الماضي لمواجهة التضخم العنيد، تبرز تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على الائتمان.

نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، عبر عن هذه المخاوف صراحة وقال إن القطاع المصرفي يواجه فترة من عدم اليقين الشديد، "خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج لتقييم ما إذا كانت الأحداث ستؤدي إلى تشديد إضافي لشروط التمويل".

تقييد الإقراض يمكن أن يثقل كاهل النمو. صحيح أن الاقتصاد لن يتوقف بشكل كامل، إلا أنه قد يبطئ النمو الاقتصادي لسنوات، وهذه الأزمات قد تتكرر بين وقت وآخر، تطول مدتها أو تقصر وتأتي بدرجات متفاوتة من حيث شدة الخطورة والمدة، إلا أن تأثيراتها عميقة ويجب مواجهتها مبكرا.

تحركت السلطات في كل من أميركا وسويسرا لوقف انتقال عدوى انهيار المصارف، ولكن المشكلة ليست هنا فقط. لو لم تنهار بنوكا أخرى، فقد تتعمق المشكلة وتندلع أزمة ائتمانية واسعة النطاق، مع ارتعاش أيدي قادة البنوك والمصارف عقب انهيار العملاق "كريدي سويس"، هم سيشددون معايير منح الائتمان، وبالفعل مستويات السيولة تضعف مع تواصل سحب الودائع، وهنا قد تحدث دوامة تنتقل إلى الإقراض العقاري في كل من أميركا وأوروبا.

ليست القروض العقارية وحدها ما قد يواجه مشاكل، ولكن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أيضا قد لا تنجو.

توجد 4 مؤشرات يجب النظر إليها وتحليلها جيدا للوقوف على مدى إمكانية حدوث أزمة ائتمانية، أولها معدلات منح الائتمان وهل تناقصت أو أصبح النمو سالبا، ومدى إقدام البنوك على المخاطر في منح الائتمان، معدلات منح القروض للأفراد والشركات، ومستوى اقتراض البنوك الأميركية من نافذة الخصم.

إننا في خضم أزمة ملامحها متكشفة للجميع، إلا أن تأثيراتها قد تمتد إلى ثغرات أخرى غير مرئية قد تشكل مفاجأة، حتى وإن كان العالم قد تعلم من الأزمة المالية في 2008، إلا أنه يجب الضغط على كافة المكابح لمنع حدوث أزمة مشابهة.