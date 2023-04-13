حفز التغيير.. الاستثمار المشترك لبناء مستقبل أكثر استدامة

يتطلب الاستثمار في استدامة كوكبنا إدراك أهمية العدالة المناخية وتمويل العمل المناخي، إذ يقع عبء التغير المناخي بشكل غير متناسب على عاتق أفقر مجتمعات العالم وأكثرها ضعفاً. ومع اقترابنا من مناسبة "يوم الأرض 2023"، لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تغيير مسار تمويل العمل المناخي كما يجب، وتنفيذ التغييرات المطلوبة بوتيرة أسرع.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة حتى عام 2022، لا يزال نحو 775 مليون شخص في العالم محرومين من إمدادات الكهرباء، ويفتقر ملايين آخرون إلى المياه النظيفة والخدمات الأساسية الأخرى. وهي المجتمعات الأكثر تضرراً من تأثيرات التغير المناخي نتيجة ما يسببه من كوارث طبيعية شديدة ونقصٍ في مصادر الغذاء والمياه.

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ويشير مفهوم تمويل العمل المناخي إلى حشد الأموال بهدف دعم المشاريع المتعلقة بالمناخ. وتتمثل أبرز مجالات تركيز هذا التمويل في تعزيز الوصول إلى الطاقة الموثوقة ومنخفضة التكلفة في المجتمعات النائية التي تفتقر غالباً إلى مصادر موثوقة من الطاقة وتعتمد على الوقود التقليدي من الخشب والفحم.

ولا تقتصر خطورة هذه الأنواع من الوقود على أثرها البيئي الضار وحسب ، بل تنعكس سلباً على جودة الهواء داخل المنازل وتخلّف آثاراً صحيةً خطيرة. ومن خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، فإننا نسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحسين الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

ويدعم تمويل العمل المناخي أيضاً تدابير التكيف مع التغير المناخي. فالمجتمعات الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر تضرراً من تأثيرات التغير المناخي التي تشمل تزايد شدة الكوارث الطبيعية، وتغير أنماط هطولات الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحر. ويمكننا حتماً مساعدة هذه المجتمعات على الاستعداد والتعامل بشكل أفضل مع آثار التغير المناخي من خلال رفدها بالتمويل اللازم لتمكينها من توفير تدابير التكيف مع هذه التغيّرات، مثل أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز البنية التحتية للحماية من الفيضانات، وزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.

إضافة إلى ذلك، يساعد تمويل العمل المناخي في زيادة مرونة تلك المجتمعات. فهو يتيح الاستثمار في المشاريع التي تعزز قدرة السكان على مواجهة تداعيات التغير المناخي. ومن شأن تطوير ممارسات الزراعة المستدامة أن يدعم إمكانية وصول المجتمعات إلى الاكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على الموارد الخارجية. وعلى نحو مماثل، من المرجح أن يساعد الاستثمار في مشاريع إدارة المياه، مثل أنظمة تجميع مياه الأمطار وتطوير أنظمة الري، في ضمان توفير مصادر مياه نظيفة وموثوقة.

وينبغي تصميم المشاريع والأنشطة بما يتوافق مع احتياجات المجتمعات وأولوياتها، لنضمن بذلك استخدام التمويل المتاح بطريقة فعّالة وعادلة. ومن المهم أيضاً إشراك المجتمعات المحلية في عملية صنع القرار لإبداء رأيها في كيفية تخصيص تمويل العمل المناخي واستخدامه. وتوجد مؤسسات تعمل وفق نموذج عمل شامل لجميع الأطراف المعنية، مثل جائزة زايد للاستدامة، وهي تستهدف مساعدة الأفراد والكيانات التي تعمل بشكل فعلي على أرض الميدان. إذ تقدم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والأفراد حلولاً مبتكرة لكنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لتوسيع نطاقها.

وتأتي هذه الجهود في إطار الأهداف المشتركة لتحسين حياة الناس في الحاضر والمستقبل، وإحداث التحول المطلوب لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع.

وتعكس النتائج المحققة في إطار جهود تمويل العمل المناخي في إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء العالم ودوره الملموس في دعم الحلول المبتكرة والقابلة للتطوير والتي تساعد المجتمعات على التكيف مع المناخ المتغير وبناء مستقبل أكثر استدامة.

في نهاية المطاف، سيثبت تمويل العمل المناخي، مدعوماً بالعمل الخيري، أهميته كأداة حاسمة في الحد من آثار تغير المناخ. ولن نتمكن من دفع عجلة التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات الضعيفة إلا عبر دعم مشاريع الطاقة النظيفة، وحلول التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. ومن خلال القيام بذلك، سنضمن توجيه تمويل العمل المناخي نحو خدمة المجتمعات الأشد حاجة إليه. ومن منطلق هذه الاعتبارات، لنتكاتف معاً ونجعل من "يوم الأرض" هذا العام حافزاً لنا للاستثمار في كوكبنا وشعوبنا، واتخاذ إجراءات جريئة وخلّاقة تضمن مستقبلاً أكثر استدامة للجميع.