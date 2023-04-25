خدمات "أبل" المصرفية وصراع شركات التكنولوجيا مع البنوك

يأتي إطلاق "أبل" حسابات التوفير الخاصة بـ Apple Card بفائدة 4.15% بعائد يتجاوز 10 أضعاف المتوسط الوطني في أميركا ليجسد ذروة المنافسة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والبنوك والمصارف التي تواجه أزمات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

و"أبل كارد" هي بطاقة ائتمان تابعة للشركة صادرة عن "غولدمان ساكس" تستخدم على أجهزتها، وقد سبقها إطلاق الشركة العديد من الخدمات شبه المصرفية.

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في فبراير الماضي أعلنت "أبل" عن تكنولوجيا تلغي جهاز الدفع والتي تحول هواتف آيفون لتكون بمثابة جهاز دفع. وفي مارس الماضي بدأت "أبل" طرح خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا"، وستنافس "أبل" شركات أخرى مسيطرة في هذا القطاع مثل "Affirm Holdings" وبنك "Klarna" حيث ستقوم بتمويل القروض عبر شركة تابعة جديدة لها تسمى "أبل للتمويل".

"أبل" ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تركز على تقديم الخدمات المصرفية، إذا حاولت "ميتا" لسنوات إطلاق عملتها قبل أن تتراجع عن هذه الخطوة. وفي أبريل الجاري نشرت صحيفة وول ستريت جورنال" تقريراً مفصلاً حول خطة ماسك لتحويل "تويتر" إلى عملاق مالي رقمي.

هذه المنافسة تأتي في وقت صعب على كثير من البنوك في أميركا. خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 12 أبريل الجاري تراجعت الودائع بنحو 76.2 مليار دولار ، بحسب بيانات الفيدرالي الأميركي.

انخفاض الودائع يأتي على خلفية 3 انهيارات مصرفية في أميركا، وخطة إنقاذ "كريدي سويس" بعد 167 سنة من العمل. يقارن هذا الواقع مع وضع مختلف تعيشه "أبل"، إذ تتمتع الشركة بوضع مالي قوي.

بلغ إجمالي نفقات الشركة لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح أكثر من 100 مليار دولار في العام المالي 2022، وتملك 165 مليار دولار من النقود وأشباه النقود والأوراق المالية القابلة للتسويق حتى 31 ديسمبر 2023، وعلى مدى العقدين الماضيين، بلغ متوسط عوائد الشركة السنوية 39%، متضمنة الأرباح الموزعة.

أيضا هناك جانب آخر تتفوق فيه الشركة بقوة. كشفت الانهيارات المصرفية الأخيرة في أميركا والسحوبات العملاقة للودائع عن هشاشة الثقة في هذه البنوك، هذا يقابله ولاء كبير من جانب العملاء لشركة أبل إضافة إلى الانتشار. كشفت الشركة في فبراير الماضي أن لديها 2 مليار جهاز نشط، أي ما يقارب ربع عدد سكان العالم، بعدما كان 1.5 مليار في عام 2020، و1 مليار عام 2016، كما تشير الدراسات إلى أنه من المرجح أن الأشخاص يقومون بلمس هواتفهم الذكية أكثر من 2600 مرة في اليوم ما يعكس مستوى القرب من العملاء.

رغم الولاء الشديد من جانب عملاء "أبل" إلا أنها تواجه عدة تحديات في شراكتها مع المؤسسات المالية، ومن بينها الامتثال التنظيمي، حيث تخضع الصناعة المصرفية لتنظيم شديد، وسيحتاج أي مشارك جديد إلى الامتثال للوائح والمعايير الحالية، وهي عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً.

التحدي الثاني هو بناء الثقة والسمعة حتى يثق الناس حينما يضعون أموالهم في منتجات مالية تابعة لهذه الشركات، وهذا الأمر يحتاج وقتا للتأكد من الموثوقية والأمان، هذا إضافة إلى أن التكامل مع المؤسسات المالية الحالية أمر معقد، بما في ذلك الأمور التقنية ومسألة تقاسم الإيرادات ومشاركة البيانات.

أيضا ستواجه "أبل" وشركات التكنولوجيا الأخرى منافسة شديدة من جانب المؤسسات المالية الراسخة والتي تقدم خدماتها منذ قرون. لدى أميركا أكثر من 4000 بنك، ونحو 10000 بنك على مستوى العالم تشكل جزءًا من SWIFT و35000 مؤسسة مالية حول العالم. وشركات التكنولوجيا بحاجة إلى تقديم خدمات تنافسية مع هذه المؤسسات لجذب العملاء.

بالرغم من كل هذه التحديات إلا أن عمالقة الصناعة لا ينظرون بعين الارتياح لهذه الخطوات من جانب "أبل". قال الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس إنه يراقب عن كثب تبعات ذلك - إطلاق "أبل كارد"- على حسابات البنك لديه واحتمال تعرضه للخسارة من تلك المنافسة المحتملة.

هذه المخاوف ربما لا تغير من الأمر شيئا إذا ما نجحت "أبل" في التغلب على كل التحديات التي تواجهها. يقول محلل قطاع التكنولوجيا المستقل بنديكت إيفانز إنه "سيصاب بالذهول لو لم تصبح أبل بمثابة بنك قريبا"!.