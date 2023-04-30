عندما أقول: إن دول الخليج في سباق مع الزمن أعني ما أقول، وها هي اليوم دولة الإمارات تخطط لاحتضان أسرع وأحدث وسيلة نقل ابتكرها العقل البشري، وهو قطار سريع يمكن أن يقطع المسافة من دبي إلى الفجيرة خلال (10 دقائق) فقط، وهي الرحلة التي تستغرق نحو (ساعتين ونصف الساعة) بالسيارة في الوضع الطبيعي لها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن دبي دخلت في شراكة مع شركة (هايبرلوب ون) التي تتخذ من لوس أنجليس في الولايات المتحدة مقراً لها من أجل دراسة إمكانية تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة المشار إليه، وهو قطار كان مؤسس شركة (تيسلا) إيلون ماسك قد وضع مخططه وفكرته لأول مرة في عام 2013.

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وفي السعودية أيضاً، كشفت شركة (فيرجن هايبرلوب1) عن تفاصيل خطتها للربط بين مشاريع: نيوم، والبحر الأحمر، والقديّة، مع دعم خطة التنوع الاقتصادي في رؤية المملكة 2030، وذلك في معرض (الخمسة الكبار).

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشرح نائب رئيس الشركة في الخليج العربي (كولين ريس)، في مركز جدة للمنتديات، كيف يمكن لتكنولوجيا الشركة دعم استراتيجية «رؤية 2030»، بينما يستعرض تفاصيل الخطة من خلال رسم بياني يصور المسار الذي يمر بمحاذاة دول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضاً محطاته في نيوم والبحر الأحمر وجدة ومكة والرياض، إضافة إلى مدن: الكويت، وأبوظبي، ودبي، ومسقط، مبيناً أنه يمكن لهذه التقنية المتقدمة قطع الوقت المستغرق للسفر واختصار المدّة (95 في المائة)، من دون مبالغة.

وأشار ريس إلى أن مشروع «فيرجن هايبرلوب1» يتفق مع طموحات التحويل الجريئة للرؤية، ويمكن أن يكون محفزاً للتكنولوجيا العالية من خلال متطلباتها للبرمجيات والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل المعتمدة على الحاسوب.

وقال إن مخطط البنية التحتية سيشجع تبني السعودية للتكنولوجيات الناشئة. وسيخلق مركزاً صناعياً في المملكة، ما يسمح للبلاد باستيراد وتصدير البضائع بسرعة عالية، كما سيتمكن الركاب من استخدام الشبكة للسفر من الرياض إلى مدينة نيوم المستقبلية، وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يخلق النظام وظائف عالية التقنية للمواطنين السعوديين، ويوفر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لضمان استفادة الشباب السعودي من خبرة (فيرجن هايبرلوب).

وللمعلومية فقط، فقطع المسافة من الرياض إلى جدة مثلاً كان يستغرق بالسيارة ما لا يقل عن (عشر ساعات)، وبالطائرة (ساعة ونصف الساعة) – غير مدة الذهاب والإياب من وإلى المطار - أما بواسطة (هايبرلوب) فتختصر المدة بـ(45) دقيقة فقط لا غير – وبعدها (مع السلامة يا حمد طس).

*نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".