في الذكرى السابعة .. رؤية 2030 أرقام وأفعال

رؤية المملكة 2030 اكبر من خارطة طريق، انها اعمق كثيرا ذلك لأنها شمولية لكافة المكونات الاقتصادية والاجتماعية كما انها أيضا منهاجاً علمياً وعملياً تحتوي على لغة اقتصادية ذات ابعاد ثقافية تخاطب كافة المستويات والى جانب ذلك فهي مرنة ومستهدفاتها مواكبة لكافة المتغيرات الاقتصادية بل انها تركز كثيرا على التنبؤات والتطورات المستقبلية لذلك نجد ان مخرجاتها تتجاوز كثيرا المفاهيم التقليدية الى ما هو ابعد من ذلك وخاصة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة هذا فضلا عن بقية المكونات الأخرى التي ترتكز في جميعها على الاستثمار المتعدد وتنمية رأس المال البشري السعودي .

ان برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة أصبحت اليوم واقعا ملموساً وايقونة عالمية تؤشر الى فتح آفاق واسعة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ورياضيا وثقافيا ومع هذا الزخم الرائع أصبحت للحياة جودة ونقلة نوعية في كافة المجالات، هذه الحقائق اليوم هي نتاج حراك يومي على مدى السبع السنوات الماضية في جميع القطاعات فمع إطلاق سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله لرؤية المملكة 2030، تلاحقت معها العديد من الإنجازات الت كانت واقعا ملموسا وارقاما معلنة بشكل دوري واخرها صدور التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2022 تحت شعار “واقع نعيشه” والذي اشتمل على ما تحقق منها من إنجازات بلغة الارقام .

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لغة الأرقام هي الحقائق وعندما نستعرضها نجد ان هناك الكثير من المعدلات التي نمت بشكل غير مسبوق ومن ذلك ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية ومعدلات التوظيف وتمكين المرأة وتقدم المملكة في ترتيب المؤشرات الاقتصادية، وصولا الى تحقيق فوائض مليارية وتطور إضافة الى مبادرات برنامج التحول الوطني و التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وتطويرها وقياس رضا المستفيدين دوريا، إضافة تعزيز قيم العدالة والشفافية ، وتشير الأرقام الى ان التراخيص الاستثمارية الأجنبية قد وصلت الى 4358 ترخيصا استثماريا أجنبيا عام 2022، فيما حصلت 80 شركة على ترخيص لفتح مقر إقليمي في المملكة كما ارتفعت نسبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة 166 في المائة منذ إطلاق الرؤية حيث وصل عددها الى 1.141.733 منشأة .

وفي ذات السياق فإن الحديث عن كافة الأرقام التي اشتملها تقرير 2022 يطول ولعلي اختصرها في النقاط التالية :

– القطاع العدلي : يشهد هذا القطاع تحولا كبيرا يرتكز على التحول الرقمي باستخدام كافة مجالات التقنية الحديثة حيث تُعقد 95 في المائة من الجلسات القضائية عن بعد إضافة الى استكمال كافة الإجراءات تقنياً بما في ذلك الصكوك والوكالات وكافة المعاملات العدلية ، مما يؤشر الى تطوير البنى التحتية الأساسية وصقل مهارات منسوبي هذا القطاع بمختلف مستوياتهم الوظيفية كما تم تعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع حيث بلغن اكثر من 3538 موظفة و 2136 محامية و 3165 محامية متدربة .

– حققت المملكة معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت شوطًا كبيرًا في بناء نمط حياة صحي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل فرص التعليم والخدمات الصحية للسكان كما حقـق اقتصـاد المملكـة عـام 2022 أعلى معدلات النمـو بين دول مجموعـة العشريـن متجـاوزاً توقعات المنظمات الدولية لنمو اقتصاد المملكة حيث بلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي مقارنة بالعام السابق 8.7% وهو اعلى معدل نم منذ العام 2011

– بلغ نسبة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية إلى أكثر من 22 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022 حيث نمت بنسبة 10.7% مقارنة بذات الفترة كما أسس صنـــدوق الاستثمارات العامـــة 5 شركات إقليميـــة جديـــدة، كمـــا عـــززت المملكـــة مـــن شراكاتها الاقتصادية مـــع عـــدد مـــن الـــدول، مـــن خـــال الزيـــارات الرســـمية والمشـــاركة فـــي الفعاليـــات الدوليـــة واســـتضافتها، نتجـــت عنهـــا الكثـــر مـــن الاتفاقيات الاستثمارية مع تلك البلدان وانعكســـت ثقـــة المســـتثمرين الأجانب بالبيئـــة الاستثمارية فـــي المملكـــة عـــلى زيـــادة تدفقـــات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.

– اما في قطاع الترفيه فقد بلغت عدد التراخيص اكثر من 11 الف ترخيص واكثر من 3700 شركة مشاركة وبلغ عدد حضور الفعاليات اكثر من 120 مليون شخصا وعدد أيام الفعاليات اكثر من 100 الف يوما .

– وفي مجال تصنيـع السـيارات الكهربائيـة فقد تم إطلاق اول علامة تجاريـة سـعودية وهي شركة ” سير“ وهـي مشروع مشترك بين صنـدوق الاستثمارات العامـة وشركة فوكسوكن Foxconn لتصميـم وتصنيـع السـيارات الكهربائيـة بالكامـل داخـل المملكـة، خاضعـة لفحـص الجـودة وفـق أعلى المقاييـس العالميـة، حيـث سـيتم ترخيـص تقنيـة مكونـات السـيارات من شركة بي أم دبليو ”BMW”بينما سـتطور ”فوكسـكون“ النظـام الكهربائـي للسـيارات، وتسـتهدف الشركة بيع سيارات ”سير“ خلال عام 2025.

– اما في قطاع الزراعة والمياه فالجهود متواصلة بالعمل على زيـادة منتجاتـه واسـتدامتها، وتمكين صادراتها للعالـم لزيـادة صادرات المملكة غير النفطية وهناك حاليا اكثر من 113 دولة حـــول العالـــم تصلهـــا منتجـــات المزارعين السعوديين وارتفعت صادرات التمور منذ عام 2016 عام 2022 بأكثر من 7 مليار ريال لتصبح الدولة الأولى في العالم في تصدير التمور كما تم زراعة 12 مليون شجرة، وإطلاق 921 كائنا فطريا مهددا بالانقراض، مع زيادة الطاقة الإنتاجية في المياه المحلاة بمقدار 35 في المائة مع دخول أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم .

مجمل القول : الحديث عن إنجازات رؤية المملكة 2030 يطول والأرقام تتحدث فلغة الأرقام هي لغة العصر وعندما وضع سمو سيدي ولي العهد هذه الرؤية كان المحرك الرئيسي لها الانسان السعودي القادر على احداث التحول المنشود وهو ما اسهم في خلق اقصى درجات الجهود لتكون المملكة اليوم بعد سبع سنوات من الرؤية ضمن مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا هذه الحقائق بلغة الأرقام والافعال واقعاً نعيشه بكل فخر واعتزاز .

* نقلا عن صحيفة "مال"