الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورفع الفائدة إلى متى؟

كما هو متوقع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة و للمرة العاشرة على التوالي منذ شهر مارس 2022 بواقع ربع نقطة مئوية (0.25%). هذا الرفع المتوالي والذي نتج عن الاجتماع الأخير للمجلس، هل سوف يؤثر على الاقتصاد العالمي وأيضا على اقتصادات الدول العربية؟ وهل سيؤثر على حياة المواطن العادي حول العالم؟

قرر المجلس الفيدرالي هذا الرفع مع أنَّ الوضع الاقتصادي الأميركي غير مستقر وخاصة في القطاع المصرفي وأزمة فشل البنك الأميركي الثالث first Republic و بالمقابل تطور أزمة سقف الديون في الحكومة والذي وصل إلى 31 تريليون دولار وأيضا لا ننسى المخاوف بخصوص الركود. البيانات والتحليلات تقول أنَّ هناك ركود قادم وهذه انعكاس لما يحدث على أرض الواقع حيث أنَّ الكثير من الشركات حول العالم قامت ومستمرة بتسريح عمالها وموظفيها وعلى درجات متفاوتة. لكن الفيدرالي الأميركي متجه إلى سياسة التقشف والتشديد ومن المحتمل رفع الفائدة خلال الاجتماعات الخمس المتبقية خلال السنة 2023

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هناك الأسباب الكثيرة التي تجعل الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة أكثر من مره وهي مسألة التضخم حيث أنَّ موضوع التضخم لدى الفيدرالي الأميركي هي حاسمه و من الأولويات والأساسيات والهدف هو نزول التضخم إلى 4%. ولا شك أنَّ أسعار الفائدة هي مؤشر رئيسي للأسواق المالية ولها تأثير قوي على الاقتصاد ككل فالاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن ما يحدث من قرارات داخل مجلس الفيدرالي الأميركي حيث أنَّ السوق السعودي وخاصة القطاع المصرفي يتأثر في هذا الرفع المتتالي وهذا التأثير يكون على الاقتراض وبالخصوص الصناعي، والتجاري سواء على الصعيد المؤسسي أو على الأفراد.

وأخيرًا لننتظر ونرى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم والذي سوف يكون في 14 يونيو ومن الممكن أن يتم الاستمرار برفع الفائدة مرة أخرى وأن يكون الأخير للمجلس في الرفع قبل أخذ منحنى آخر خلال الاجتماعات المتبقية خلال السنة 2023 وهذا سوف يعطي انطباعات وتوجهات مختلفة للأسواق خلال الفترة المتبقية ولا ننسى موضوع التضخم حيث يؤخذ بالحسبان حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السيد باول ذلك صراحة. “لدينا في اللجنة وجهة نظر مفادها أن التضخم سوف ينخفض ليس بهذه السرعة … إذا كانت هذه التوقعات صحيحة بشكل عام … لن نخفض أسعار الفائدة.” إذًا هدف الفيدرالي الأميركي هو الحفاظ على أن تكون الشجرة قوية وشامخة وبالمقابل لا مانع من سقوط بعض أوراق الشجرة للحفاظ عليها. وهذا يعطيك انطباع عدم الرضوخ للضغوطات.

* نقلا عن صحيفة مال *