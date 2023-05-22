لطالما تغنى صناع السياسة الغربية بالمكاسب الجيوسياسية التي سيجنونها جراء عملية التحول نحو الطاقات الخضراء. حيث كانوا مقتنعين بأن التحول السريع الى مصادر الطاقة النظيفة لن يساهم في مكافحة التغير المناخي فحسب، بل سيتجاوز ذلك ليضع حدا للصراعات الجيوسياسية التي تعتري منظومة الطاقة التقليدية.

إلا أن تلك الآمال لم تكن الا ضربا من الخيال. فتحول الطاقة سيكون على الأغلب عملية فوضوية، قد تنهي الصراعات القديمة فعلا، إلا أنها حتما ستخلق غيرها لتستبدلها بنزاعات جديدة.

مادة اعلانية

في خريف عام 2021، أي قبل عام ونصف تقريبا، دخلت أوروبا في أتون أزمة طاقة. شهدت فيها قفزات في أسعار الغاز وارتفاعات في أسعار النفط، دفعت أكثر المتحمسين تفاؤلا لتحول الطاقة للاعتراف بأنه لن يكون تحولا سلسا. أعقبها اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير من عام 2022 لتكشف الحرب عما خفي من المخاطر التي أنتجتها عملية غير منسقة لتطوير مصادر طاقة جديدة وللتخلص من منظومة الطاقة التقليدية القائمة.

انكشاف عيوب عملية التحول غير المنسقة تلك، وأزمة الطاقة التي نتجت عنها أو أقله تفاقمت بسببها، جاء ليعيد ترسيخ أمن الطاقة كأولوية على أجندات صناع القرار، ولكن بمفهوم جديد.

ففي الماضي كان أمن الطاقة يعرّف على أنه توفير كميات كافية من امدادات الطاقة بأسعار معقولة. إلا أن هذا التعريف البسيط لأمن الطاقة بات غير كافيا ليعكس واقعنا الحالي بحقائقه الجديدة ومخاطره المتشابكة والمعقدة.

في هذا الإطار، يرى الباحثان الأكاديمييان جيسون بوردوف و ميغان أوسلفيان في مقال أخير لهما بأن العالم قد دخل بالفعل في زمن انعدام أمن الطاقة. مستعرضين ما يرونه بأنها مصادر الاضطراب الرئيسية الثلاث التي تقود انعدام هذا الأمن:

أولا، عودة المنافسة ما بين القوى العظمى ضمن منظومة دولية متشظية ومتعددة الأقطاب. حيث بات واضحا اليوم بأن تحول الطاقة و الجيوسياسية مسألتان متشابكتان. فالبيئة الجيوسياسية تؤثر في وتيرة ونطاق التحول. وفي هذا الإطار من المرتقب بأن المنافسة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة والصين ستلعب دورا مهما مستقبلا في زعزعة أمن الطاقة عالميا.

في حين أن مصدر الاضطراب الثاني هو توجه العديد من الدول نحو تنويع وتوطين سلاسل امداداتها. وهو أمر سينعكس سلبا على منظومة أسواق الطاقة العالمية المترابطة التي تعتبر حجز الزاوية لأمن الطاقة.

أم مصدر الاضطراب الثالث فهو ذيول التغير المناخي. فهو مصدر خطر يهدد البنية التحتية للطاقات التقليدية والجديدة كليهما من خلال الأعاصير والفيضانات والجفاف والعواصف.

وفي ضوء مصادر الاضطراب تلك، يقترح الباحثان بوردوف وأوساليفان أربعة مبادئ أساسية ستساعد صناع السياسات على إعادة تعريف مفهوم أمن الطاقة وتطوير أدوات جديدة لتحقيقه. وهي: التنويع وقدرة التحمل و التكامل والشفافية. فعملية تحول الطاقة ستعزز بشكل تلقائي من أمن الطاقة عبر تنويع مصادر الطاقة نفسها وتنويع مورديها.

في حين أن تعزيز قدرة التحمل والمرونة لدى منظومة الطاقة لتجاوز الصدمات والاضطرابات سيكون أمرا جوهريا مستقبلا.

أما التكامل فسيكون من المهم الحفاظ عليه من خلال أسواق طاقة مترابطة وغير متشظية ومن خلال الاعتماد المتبادل ما بين الدول التي يجب أن تقاوم الانجرار نحو السياسات الحمائية.

وأخيرا، فإن الشفافية التي بات يعهدها العالم في أسواق النفط والغاز يجب أن تمتد لتشمل أسواق الطاقة الجديدة ومدخلاتها ومعادنها. حيث يجب على الدول الإفصاح عن انتاجها واستهلاكها ومخزوناتها في هذا الإطار لتصبح هناك شفافية أكبر على تداولات تلك السلع الحرجة ولوضع رقابة أقوى لمنع التلاعب والمضاربة عليها مستقبلا.

يحذر الباحثان بوردوف وأوساليفان بأن على صناع السياسات أن يدركوا جيدا المخاطر المستجدة التي أصبحت اليوم تهدد أمن الطاقة، كما يطالبونهم بتحديث أدواتهم المستخدمة في مكافحة تلك المخاطر. وينبه الباحثان بأن هذا المسعى لا يعد الهاءً عن مكافحة التغير المناخي، بل على العكس تماما، يرونه بأنه أمر يصب في صلب هذه الجهود. حيث يخلصان الى أنه من دون تحقيق أمن الطاقة، فإن أزمات الطاقة المحتملة مستقبلا قد تدفع بقطار صافي صفر انبعاثات للخروج عن مساره، وعدم بلوغ محطته النهائية، أبدا.

* خاص "العربية.نت"