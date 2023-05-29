صفقة سقف الدين الأميركي.. نحو معالجة أعمق لمشاكل الاقتصاد

وضعت الصفقة التي توصل إليها الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين حدا لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد الديون البالغة 31.4 تريليون دولار، إلا أن هذا ليس نهاية المطاف.

الصفقة هي مجرد بداية فقط، وتنتظرها خطوات أخرى أكثر صعوبة، بينها التوافق السياسي بين نواب الحزبين على تمرير الصفقة، في ظل رفض نواب ديمقراطيين التسهيلات التي قدمها بايدن للجمهوريين، وأيضا معارضة نواب جمهوريين الصفقة حيث يرون أن كيفن مكارثي خفف من حدة اقتراحهم الأولي أكثر من اللازم.

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يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022 ثم يضع حدا للنمو عند 1% سنويا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.

قصة ديون أميركا بدأت منذ عام 1791 حينما اقترضت نحو 75 مليون دولار، ثم تقلص الدين مع توسع الحكومة في بيع الأراضي التي تملكها. وفي عام 1922 بلغ 408 مليارات دولار، ثم 1.3 تريليون دولار في 1942، ليصل في 1945 إلى 4.2 تريليون دولار.

منذ عام 1960، رفع الكونغرس الأميركي الحد الأقصى للاستدانة 78 مرة، وفي ديسمبر من عام 2021، رُفع سقف الديون الفيدرالية بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.381 تريليون دولار، واستمر السقف عند هذا الحد حتى 19 يناير 2023.

الخلاف السياسي هو ما يتصدر المشهد في كل مفاوضات لرفع سقف الدين الأميركي، إلا أن الأزمة تحمل في طياتها ما هو أبعد من رفع السقف، إذ يخاطر السياسيون عبر إنفاق غير منضبط، ويخاطرون بكارثة أكبر للولايات المتحدة.

المشكلة في جوهرها ليست مسألة السقف، بل في الاستدانة إلى ما لا نهاية، وبدون إصلاحات هيكلية عميقة لمشاكل الاقتصاد.

يتوقع مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس أن يرتفع الدين الفيدرالي كحصة من الناتج الإجمالي السنوي إلى 98% في عام 2023 و118% في عام 2033 و195%، في عام 2053. وفي فبراير الماضي رفع المكتب توقعاته بزياد قدرها 3 تريليون دولار عن توقعاته السابقة، ورجح أن يبلغ متوسط العجز السنوي في الميزانية 2 تريليون دولار سنويا.

حل أزمة سقف الدين بشكل مؤقت تشبه إلى حد بعيد برميل بارود تم تجنب تفجيره حاليا، إلا أنه قابل للانفجار في المستقبل. يجب وضع حد للإنفاق وخفض معدلات الاستدانة لتجنب تفاقم المشكلة مستقبلا.

يتطلب تحقيق اختراق في مسألة تفاقم الاستدانة زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق المستقبلي.

وتعتبر الاستدانة ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي. إذ تجري حربا بلا هوادة على صعيد مواجهة معدلات التضخم القياسية، والتي أفرزت معدلات فائدة مرتفعة ساهمت بسكل غير مباشر في حدوث انهيار مصرفية.

كل هذه تحديات تتعلق بهيكلية الاقتصاد الأميركي تتطلب معالجات عميقة، تضبط بنية الاقتصاد الأكبر في العالم، ولهذا يوجد أهم بكثير، وما هو أبعد من التوصل إلى صفقة رفع سقف الدين أو تمرير القانون في الكونغرس.