التحول الرقمي السعودي .. إنجازات مُشرفة

بصدور صدر قرار مجلس الوزراء الوقر رقم (418) في 1442/07/25هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية ، انطلقت مهام الهيئة والتي قامت على عدد من المستهدفات لتسهم في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، مما أسهم في توفير خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تساهم في رفع العوائد الاستثمارية والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني ، والعمل على قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، لتحقيق رضا المستفيد.

وتحقيقا لنجاح هذا المشروع كانت الأولويات منصبة بداية نحو بناء البيئة المناسبة والتي اضافت كثيرا من المرونة والتسهيلات منذ بداية جائحة كورونا، وصولا الى تنويع النشاط الاقتصادي، والشمولية ، وجودة الحياة ، والاستدامة، والتميز في الخدمات الحكومية فضلا عن تحقيق الشفافية والاستخدام الآمن فكانت المنصات الحكومية منذ بداية الجائحة وحتى يومنا الحاضر أسلوب جديد تمكن خلالها المواطن والمقيم من الحصول على الخدمات المطلوبة دون الحاجة الى المراجعات الميدانية .

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ان هذه النتائج المتميزة اضافت العديد من النجاحات الغير مسبوقة على مستوى الخدمات الداخلية او على مستوى المؤشرات الدولية التي تعتبر بوصلة مهمة لجاذبية الاعمال والاستثمار والمكانة الدولية .

يقول سيدي ولي العهد حفظه الله : ( طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطــن ما يتمنــــاه، مستقبـــــل وطننـــا الذي نبنيه معــــا لن نقبــــل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم ) هذه الحقيقة اليوم باتت واقعا ملموسا في عصرنا الحاضر ومستقبلنا الزاهر وهو ما يحفز كافة المواطنين والأجهزة الحكومية الى الاستمرار في بذل المزيد من العطاء وتضافر الجهود .

يشير التقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية للعام 2022 الى تحقيق العديد من المنجزات في هذا الصدد ومنها : إطلاق مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية، وكانت نتيجة المؤشر العام 77.26 % ونتيجة مؤشر رضى المستفيد 76.98 % أما نتيجة مؤشر تجربة المستخدم فكانت 79.73 % ونتيجة مؤشر التعامل مع الشكاوي 72.58 %.

المملكة تحقق أفضل نتيجة تاريخية وتتقدم (12) مركزا عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية EGDI لتصل للمرتبة (31) والمرتبة الثامنة من بين مجموعة دول العشرين كما تقدمت المملكة في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي إلى المرتبــة (الثالثة) و(الأولى) إقليمياً من بين 198 دولة

كما استخدم 24 مليون شخصاً منصة أبشر والتي عززت كثيرا من تسهيل الخدمات الحكومية مثل الهوية الرقمية، وخدمات التوثيق، وجوازات السفر، لأكثر من 300 خدمة معاملات مختلفة. وبالمثل، تقدم بوابة ناجز 150 خدمة حكومية إلكترونية تتراوح من خدمات المحاكم الافتراضية إلى الأعمال الورقية إلى نحو 180 ألف زائر يوميا. وفي الأسبوع العادي، تتيح المنصة حوالي 90 ألف تفاعل. مما أدى إلى خفض الإجراءات الروتينية وخفض متوسط طول مدة الإجراءات من 248 يوما إلى ثلاثة أسابيع فقط.

كما أطلقت وزارة الصحة تطبيق صحتي والذي بدوره قدم الكثير من الخدمات الصحية سواء على مستوى التنظيم او على مستوى الاستشارات الطبية او الحصول على خدمات الطبيب عن بعد كما تم تأسيس اول مستشفى افتراضي في الشرق الأوسط وهو ما سهم في توسع نطاق الخدمات الصحية بشكل كبير باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز، ويقدم المستشفى حوالي 50 خدمة متخصصة مثل الاستشارات في حالات الطوارئ والصحة عن بعد، والعيادات المتخصصة، وخدمات الرعاية المنزلية الافتراضية.

وتشير بيانات البنك الدولي الى انه يمكن الآن تشخيص حالة المريض في منطقة ريفية في غضون ثلاثة أيام فقط بدلا من أربعة أسابيع . ومنذ افتتاح صحة في عام 2022، أجرى الأطباء 13 عملية جراحية للقلب عن بعد، وقلصوا كثيرا الوقت اللازم للتدخل الطبي للسكتات الدماغية إلى 33 دقيقة في المتوسط، وخفضوا مدة إقامة المريض في المستشفيات بسبب قصور القلب بنسبة تصل إلى 40٪ ، وبلغ عدد المستفيدين الإجماليين من خدمات صحة 58550 مستفيدا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 400 ألف مريض سنويا.

مجمل القول : الإنجازات الرقمية كثيرة والاقتصاد الرقمي في المملكة يشهد اليوم تطورا كبيرا اسهم في تحقيق العديد من المستهدفات وخاصة في جانب جودة الحياة وتقليص الإجراءات الروتينية والكثير من الاعمال اليوم لا تحتاج الا لدقائق معدودة حتى تنتهي . ومن هنا فإن مسارات التنمية الاقتصادية تسير بخطوات فاعلة حيث باتت المملكة اليوم من الدول الرائدة على مستوى العالم في التحول الرقمي .

*نقلا عن صحيفة "مال".