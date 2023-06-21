الصكوك أداة لأسواق رأس المال «1 من 2»

الصكوك هي أوراق مالية قابلة للتداول. وهي مدرجة في البورصات الرئيسة في مختلف أنحاء العالم، وتجري تسويتها من خلال أكبر أنظمة المقاصة الدولية للأوراق المالية. وهي، بعبارة أخرى، أدوات سوق رأس المال بالطريقة نفسها التي تستخدم بها الأسهم والسندات. وبطبيعة الحال، فهي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فإن تصميمها بحيث تكون ملائمة للمستثمر المسلم لا يغير من طبيعتها الأساسية. ففي نهاية الأمر، لا تزال تسلا سيارة، حتى لو تم تصميمها لتجتذب نوعا معينا من الأشخاص.

وعلى الرغم من أن الصكوك هي أوراق مالية في معظم المراكز المالية الرئيسة، من نيويورك إلى طوكيو، فإنها لا تعامل بوصفها جزءا عاديا من أسواق رأس المال. في الواقع، يبدو أنه ينظر إليها على أنها شيء غريب للغاية. ومن المرجح فإن أي شخص يتصل بإدارة أسواق رأس المال في أحد البنوك في إحدى تلك المدن بشأن الصكوك سيتم تحويل مكالمته إلى مكتب البنك في دبي قبل البت في طلبه.

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واعتبار الصكوك غريبة قد يكون أمرا جيدا للشركات في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، إذا افتتح شخص مطعما مغربيا في ويتشيتا، كانساس، فإن العلامة "الغريبة" قد تساعد على جذب الفضول لأكل الطعام الغريب في تلك المنطقة. مع ذلك، ففي أسواق رأس المال، نادرا ما يكون الشيء الغريب أمرا جيدا. وعادة ما تأتي هذه السمعة بتكلفة، لأن المستثمرين إما يتجنبون المنتجات التي تعد غريبة وإما يتم الاشتراط أن يدفعوا علاوة.

وهناك أسباب مختلفة لتبرير معاملة الصكوك كشيء غريب داخل عائلة منتجات سوق رأس المال. وأكثر هذه الأسباب شيوعا هي أن الصكوك "أولا" شديدة التعقيد و"ثانيا" أدوات الأسواق الناشئة فقط.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، بشأن التعقيد، من المؤكد أن الوثائق القانونية للصكوك يمكن أن تكون طويلة. غير أن الحجة المؤيدة لمعاقبة الصكوك على تعقيدها لا تكون منطقية إلا إذا كانت السندات غير معقدة بالمقارنة. لكن في الواقع، فإن وثائق السندات كثيرة التفاصيل هي أيضا. وإذا اضطرت مجموعة من الشعراء الذين ليست لديهم خلفيات مالية إلى قراءة كامل عقد السندات وكامل العقد الأساسي للصكوك، فقد يخلصون إلى أن السندات هي الأدوات الأكثر تعقيدا بكثير.

في الواقع، فإن سبب اعتبار الصكوك معقدة في جانب كبير منه يرجع إلى استخدام كلمات عربية مثل إجارة ijara ومضاربة mudarabah. لكن إذا استطاعت أسواق رأس المال التكيف مع مصطلحات أخرى غريبة مثل القوة القاهرة، والتكافؤ، والتهرب، فيمكنها بالتأكيد إفساح المجال أمام وجود بعض كلمات عربية متناثرة هنا وهناك. وعلى أي حال، فإن المبادئ التعاقدية التي تمثلها هذه الكلمات "مثل عقود الإيجار والشراكة" مألوفة جدا لأي ممارس في المجال المالي... يتبع.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".