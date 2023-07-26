تفاؤل حذر حيال ارتفاع الطلب على النفط في 2023

طُوي النصف الأول من السنة، فيما لا تزال حالة "عدم اليقين" والشكوك تطغى على توقعات توازن العرض والطلب ومستويات أسعار النفط، بسبب ارتفاع مستويات التضخم، وتشدد البنوك المركزية في السياسات النقدية ورفع الفوائد، مما قد يؤثر أيضاً على تكلفة إنتاج النفط واستثمارات المنبع (الاستكشاف والتنقيب).

وأخيرا تحرك هذا الأسبوع سعر خام برنت صعودا خارج النطاق السعري الضيق بين 72 و77 دولارا للبرميل، ليخترق حاجز الـ 80 دولارا عند الإغلاق الأسبوعي. ولكن من الصعب تقييم مدى استدامة هذا التحرك، وإن كان سيخرج من نطاق أرض السبعين دولارا وسقف الثمانين دولارا. جاء ذلك نتيجة انخفاض الدولار الأميركي الى أدنى مستوى له في 15 شهرا نظرا الى التوقعات بوقف رفع الفائدة الأميركية وسط تراجع التضخم.

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ساهمت خفوضات "أوبك بلس" بنحو 300 مليون برميل من الامدادات على مدى شهرين، في امتصاص فائض المخزونات الذي بلغ أعلى مستوياته خلال نحو عامين، وفي تجنب تراكم المخزون حتى في ظل ضعف الطلب. وقد يكون هذا الخفض هو الذي دفع الأسعار إلى الارتفاع مع الإغلاق الأسبوعي.

* نقلا عن صحيفة المجلة *