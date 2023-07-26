كلمة السر في نجاح أرامكو

من ضمن الإنجازات الإقتصادية والمالية في السعودية هذا الأسبوع تأهُل صندوق الاستثمارات العامة للوصول إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وإكمال أرامكو السعودية صفقةً للاستحواذ على حصة في شركة كبرى للبتروكيميائيات.

ربما تتذكر عزيزي القارئ أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت في فبراير 2023 ، إلى 580 مليار دولار بعد الإعلان عن نقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق. اليوم وقد ارتفعت أصوله إلى 620 مليار دولار، فقد تأهل الصندوق للوصول إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية عالمياً.

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جهود صندوق الاستثمارات العامة واضحة كجهة عالمية رائدة. الدليل على ذلك الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية كما هو واضح في نتائجه المرتفعة في التصنيفات العالمية. هذه النتائج الإيجابية تعكس تمتع الصندوق بقوة مالية موثوقة، وتنوع محفظته، ونجاحه في تطبيق معايير الحوكمة العالمية.

الحدث الإقتصادي الهام الثاني، استحواذ أرامكو السعودية على حصة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات مقابل 3.4 مليار دولار. هذا ليس كل شئ، بل ارتفع سعر سهم أرامكو بنحو 14.3% منذ إغلاق التداول في 13 فبراير الماضي، مما أضاف مئات مليارات الدولارات إلى القيمة السوقية للشركة.

توقيع ارامكو اتفاقيات استراتيجية مع شركة رونغشنغ، يسهم في نّمو الشركة وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين. بذلك، أصبحت ارامكو في المرتبة الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية، مما يؤكد تفوق وتَمَيُز أداء موظفيها في الأوقات الصعبة كما هو الحال في الأحوال العادية.

آخر الكلام.

النجاح الواضح والمؤثر لصندوق الاستثمارات وشركة ارامكو يدعم الابتكار، ويدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة لإحتلال المراكز المتقدمة في مجال الاستثمارات الرائدة. كلمة السر في كلا الجهتين هي تدريب وتطوير الموارد البشرية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.



* نقلا عن صحيفة مال *