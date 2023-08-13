الحجة من أجل الحوكمة العالمية «1 من 2»

لم يكن التعليق على الاقتصاد العالمي يفتقر إلى النصائح من أجل تعاون عالمي أكبر. كتب مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي في 2013: "ما يحدث في أي مكان يؤثر في الجميع... (لذلك) من الواضح تماما أن العالم بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون الدوليين". الطبيعة لا يمكن مواجهتها إلا بتحالف عالمي، كما ردد كاتب عمود بارز في 2019.

ازدادت المخاوف بشأن أوجه القصور في الحوكمة العالمية وإضعاف التعددية في الأعوام الأخيرة، لأن الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة الرائدة تضع أجنداتها المحلية على نحو متزايد في المرتبة الأولى. سيطرت النهج أحادية الجانب على التجارة والسياسات الصناعية والتحول المناخي. لقد تم تقليص منظمة التجارة العالمية -وهي الإنجاز الأبرز للحوكمة العالمية في عصر العولمة المفرطة الذي نتخلى عنه وراءنا- إلى مجرد متفرج غير فاعل.

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بالنسبة إلى تعليق العولمة، من الواضح أن هذه أخبار سيئة. ومع ذلك، بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فإن العواقب أقل وضوحا ـ وقد تكون مفيدة. في الواقع، في عالم تركز فيه الحكومات الوطنية على ازدهارها المستدام وتماسكها الاجتماعي، سيكون الاقتصاد العالمي على ما يرام. عند الفحص الدقيق، يتبين أن قضية الحوكمة الاقتصادية العالمية أضعف بكثير مما هو مفترض مسبقا.

نبدأ من الحالة التقليدية للتعاون العالمي. نحن نعيش في عالم مترابط اقتصاديا، كما هو معتاد. في الأغلب ما يؤثر ما تفعله دولة ما في الآخرين. إذا لم تنسق الحكومات سياساتها وتتوصل إلى اتفاق بشأن القواعد المشتركة، فإن هذه التداعيات قد تترك الجميع في وضع أسوأ.

لكن هذه الحجة المنطقية لها ثغرة كبيرة، مجرد وجود التداعيات ليس مبررا مناسبا للتنسيق العالمي. في الأغلبية العظمى من الحالات التي تولد فيها السياسات الاقتصادية تداعيات عبر الحدود، تحتفظ الحكومات الوطنية بشكل شرعي بالاستقلالية الكاملة ـ مع القليل من الأضرار الواضحة في الاقتصاد العالمي.

فكر في حكومة تريد مضاعفة ميزانيتها للتعليم العالي العام أو لتدريب العلماء والمهندسين. هل ينبغي السماح للحكومات الأخرى بالاعتراض واستدعاء القواعد الدولية لتقييد السياسة أو ضبطها؟ حتى أكثر العولمة تشددا قد يعدون هذا احتمالا سخيفا.

لكن هناك بالتأكيد تداعيات عبر الحدود، وقد تكون كبيرة إذا تم تنفيذ السياسة، فإن الدولة الأصلية ستعزز ميزته النسبية في السلع كثيفة المهارات، ما يضر بمنافسيه في الأسواق العالمية. نظرا إلى أن التداعيات منتشرة للغاية، ولأن عديدا من مجالات السياسة الحكومية ينظر إليها بشكل طبيعي على أنها "محلية"، "كما يشير المثال التعليمي"، فهي ليست دليلا جيدا إلى حيث يجب أن نسعى إلى التعاون العالمي.

ربما ينبغي أن تركز القواعد العالمية على السياسات التي قد تكون ضارة باقتصاد الوطن. من المرجح أن يفيد الاستثمار في التعليم العام الاقتصاد المحلي، حتى لو أضر ببعض الشركاء التجاريين. لكن رفع التعريفات الجمركية على الواردات أو دعم صناعات معينة سيضر في ظل ظروف كثيرة بالاقتصاد المحلي والشركاء التجاريين كذلك.

لكن هذا النهج لن ينتج عنه دليل موثوق أيضا. يمكن أن تكون تعريفات الاستيراد والإعانات والسياسات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى والتي قد تقلل من الكفاءة في ظل ظروف السوق المثالية مرغوبة في ظل ثاني أفضل الظروف في العالم الحقيقي ـ على سبيل المثال، لمعالجة البطالة الإقليمية أو العوامل الخارجية التكنولوجية.

* نقلا عن صحيفة "الاقتصادية"