هل يستمر سقف سعر خام برنت عند الـ 90 دولارا؟

على الرغم من الارتفاع الطفيف لسعر خام برنت عند الإغلاق الأسبوعي مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 86.81 دولار للبرميل، إلا أن أسعار النفط حققت مكاسب للأسبوع السابع على التوالي بعد أن عكس سوق العقود الآجلة تضييق الإمدادات في السوق المادي للبراميل الفورية، وهذا تجسد جليا في استمرار الفارق في أسعار العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس في الاتساع إلى أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2022 في هيكلية الـ Backwardation حيث الأسعار الحالية أعلى من أسعار الشهور القادمة بفعل التضييق في السوق المادي مما يشجع عمليات البيع ويرفع سعر البراميل الفورية، ومن المفترض أن يؤدي انخفاض مخزونات النفط مع ارتفاع الطاقة التكريربة لمصافي التكرير وتضييق الإمدادات إلى خفض مستويات المخزونات بشكل أكبر وفرض ضغط تصاعدي على الأسعار حتى نهاية العام.

تفاقم تضييق الإمدادات مع توقع منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة تراجع الإنتاج في الأشهر المقبلة، إلا أنه من المستغرب أن تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من النفط 12.9 مليون برميل يوميا في أواخر عام 2023 وأن يتجاوز 13 مليون برميل يوميا في أوائل عام 2024، وهنا يُثار تساؤل كبير لكيفية تحقيق هذا المستوى للإنتاج مع تراجع منصات الحفر بنسبة %14 منذ بداية العام على مدى ثمان أشهر متتالية.

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أشارت توقعات منظمة أوبك الأخيرة إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل في اليوم إلى 102.01 مليون برميل في اليوم في عام 2023، وفي عام 2024 توقعت منظمة أوبك أن ينمو الطلب على النفط بمعدل 2.2 مليون برميل في اليوم ليصل إلى حوالي 104.25 مليون برميل في اليوم، نحو %70 من نمو الطلب العالمي على النفط قادم من الصين.

من المفارقات أن غالبية توقعات نمو الطلب على النفط قادم من الصين بالرغم من أن بيانات تحفيز النمو داخل الصين غير كافية، هناك تباين مذهل بينما تواصل الصين بناء احتياطي الخزن البترولي الاستراتيجي، في الوقت الذي تستنفد الولايات المتحدة الأمريكية احتياطياتها البترولية إلى حد كبير.

لذلك أصبحت الصين كما هي أهم عامل صعودي يلقي بثقله على أسواق وأسعار النفط، إلا أنها عامل هبوط مؤثر قد يلقي بظلاله على الأسعار بفعل المعنويات الهبوطية خاصة مع تراجع بيانات واردات الصين النفطية لشهر يوليو بنسبة %19 على أساس شهري إلى 10.3 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ شهر يناير 2023، هذا بالإضافة إلى انخفاض آخر واسع النطاق في النشاط التجاري الصيني، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 49.3 في شهر يوليو، أعلى مستوى 49 في شهر يونيو. منذ شهر مارس 2022، أشار المؤشر إلى انكماش (أقل من 50) لمدة 12 شهر من أصل 17 شهر حتى الآن.

اخر توقعات الطلب العالمي على النفط عند 102 مليون برميل يوميا ولا يزال متوسط سعر خام برنت لشهر يوليو المنصرم عند 78.98 دولار مرتفع من متوسط 73.26 عن شهر يونيو ومن 105.08 دولار قبل عام، هذا تغيير بنسبة -%24.84 عن العام الماضي، بينما مطلع عام 2022 كانت توقعات الطلب العالمي على النفط عند نحو 99 مليون برميل في اليوم بينما سعر خام برنت كان فوق 120 دولار، لذلك يعض المحللين للسوق يتوقعون أن يكون الزخم الصعودي الاسعار في الأسابيع السبع الأخيرة مؤقت وأن يسود الزخم الهبوطي وترجع الأسعار لأرضية السبعين وسقف الثمانين دولار لاشهر أخرى.

* نقلا عن صحيفة "مال"