هل تنجح "بريكس" في تجاوز تحديات الواقع وتحقيق أهدافها؟

آمال كبيرة معقودة على قمة "بريكس" الخامسة عشر التي تنطلق أعمالها بمشاركة رؤساء دول وحكومات في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023، حيث وجهت الدعوة إلى 67 زعيما في أنحاء أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.

هذه الآمال الكبيرة تشمل توسيع الكتلة عبر إضافة أعضاء جدد بينها دولا عربية أبرزها السعودية ومصر والإمارات والبحرين. فيما تضم حاليا المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

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يشكل أعضاء الكتلة الحاليين أكثر من 40 % من سكان العالم، وسوقا ضخمة وفرصا استثمارية كبيرة. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول نحو 24.2 تريليون دولار في 2022، وهذا يشكل 25% من إجمالي الناتج العالمي.

ولدى المجموعة "بنك التنمية الجديد" الذي تأسس في العام 2014، وهو إنجاز كبير يحسب للمجموعة، إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بجمع الأموال وإقراضها بالعملات المحلية للدول الأعضاء. البنك أصدر أول سنداته بالراند، العملة الرسمية في جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي وقد يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا.

أمام هذا التكتل الكبير أبدت قرابة 22 دولة اهتمامها بالانضمام للمجموعة وهي، السعودية، مصر والإمارات والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت ونيجيريا، وفلسطين والسنغال وتايلاند وفنزويلا وفيتنام.

هذا التوسع من بين الملفات المطروحة على طاولة أعضاء مجموعة "بريكس" الحاليين، إضافة إلى اقتراحات أخرى مثل زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك. وقال دبلوماسي كبير في جنوب أفريقيا إنه لن يكون هناك حديث عن عملة مشتركة لـ "بريكس" خلال القمة.

ستستفيد المجموعة من توسيع قاعدتها عبر انضمام دولا ذات اقتصادات قوية مثل السعودية والإمارات، وكذلك من تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلي. من بينها ما أعلنه اليوم بنك التنمية التابع للمجموعة، والذي يسعى لإصدار أول سندات بالروبية الهندية بحلول أكتوبر المقبل.

تحاول "بريكس" التي ترغب في الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب تعميق هذا التحالف والاستفادة منه، والصين تدفع هذا التحالف ليصبح منافسًا لمجموعة السبع، وهذه الأبعاد السياسية أعتقد أنها ليست غائبة عن الأعضاء الحاليين أو المحتملين.

رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أعلن أنّ بلاده لن تنجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة، وقال: "لن ننجرّ إلى منافسة بين القوى العالميّة. بلدنا ملتزم سياسة عدم الانحياز". كما تختلف نظرة كل من بكين ونيودلهي للتوسع المرتقب للمجموعة، وهو خلاف بين وجهتي نظر إحداهما ترى أن تحالف "بريكس" ينبغي أن يكون نادي ينحاز للمصالح الاقتصادية للدول النامية، والأخرى تراه قوة سياسية تواجه الغرب.

كما تأتي قمة "بريكس" في وقت حساس بعد قمة يوم الجمعة الماضي في كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، والتي تؤشر لتحالف ثلاثي جديد.

هذه التصورات ليست بعيدة عن أعضاء "بريكس" الحاليين وبعضهم يحاول مواجهتها. وزير خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور قال هذا الشهر إنه من "الخطأ للغاية" رؤية توسع محتمل في "بريكس" كخطوة معادية للغرب.

أمور السياسة قد تشكل إذاً أحد التحديات الكبيرة أمام "بريكس"، كما تواجه الصين أيضا خلال الفترة الحالية عددا من المشاكل، بينها تفاقم مشكلة ديون ولاياتها، وعددا من الشركات العقارية الكبيرة، والنمو البطئ للاقتصاد في الربع الثاني، وانكماش الأسعار في يوليو، إضافة إلى تباطؤ الإيرادات المالية للحكومة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وفي مواجهة كل هذا تسعى الصين لتعزيز رؤيتها ونفوذها عبر مجموعة "بريكس". تعتبر زيارة الرئيس الصيني إلى جنوب أفريقيا الثانية له هذا العام، وهي رحلة "نادرة" له بعد لقاءه الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا مارس الماضي.

إحدى هذه الرؤى عبر عنها سفير الصين لدى جنوب إفريقيا تشين شياودونغ حيث قال إن بلاده تنظر إلى "بريكس" باعتبارها "منصة مهمة للتعاون بين الدول الناشئة والنامية والعمود الفقري للعدالة والإنصاف الدوليين". وقال تشين إن المجتمع الدولي يتطلع بشغف إلى أن تلعب دول "بريكس" دورا قياديا.

كما جري الحديث عن إطلاق "بريكس" عملة مشتركة، إلا أن هذا يخالف المبدأ الأساسي للمجموعة، وهو مواجهة الدولار كعملة احتياط عالمية، كما أنه اقتراح يواجه عددا من التحديات، بينها هيمنة الدولار على التجارة العالمية. كما يتطلب هذا الأمر التخلي عن جزء كبير من السيادة الاقتصادية، كما هو الحال في منطقة اليورو.

وتعتبر معايير قبول الأعضاء الجدد في تحالف "بريكس" أحد أهم الأسئلة التي تبحث عن إجابة في هذه القمة. يقول دبلوماسي كبير في البرازيل إنه يريد شروطًا واضحة كأساس لأي توسع. "من المهم تحديد معايير لدخول هؤلاء الأعضاء الجدد".

ومن غير المحتمل أن يكون انضمام جميع البلدان التي ترغب في ذلك دفعة واحدة. إلا أن معايير القبول يجب أن تكون واضحة حال حدوث توسعات مستقبلية.

بإمكان أعضاء "بريكس" الحاليين إجراء مباحثات في قمة جنوب أفريقيا حول فرص التجارة والاستثمار في قطاعات الطاقة وتطوير البنية التحتية والاقتصاد الرقمي وسوق العمل، وتفعيل التجارة البينية بعملات الدول الأعضاء بعيدا عن الدولار، إضافة لمناقشة معايير أي توسعات مستقبلية حال حدوثها، وهذا لو حدث فستكون هذه القمة نجحت في تحقيق أبرز أهدافها.