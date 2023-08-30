التأمين .. من الجدل إلى هيئة مستقلة

رحلة التأمين في السعودية بدأت بجدل فقهي ما بين مؤيد ومعارض ومحايد حول كيفية عملها في مجتمع كان يردد دائما العوض على الله والمسامح كريم، ورغم البدايات الخجولة في السبعينيات الميلادية من خلال وكالات وفروع لشركات اجنبية، ظهرت 3 شركات تامين سعودية في منتصف السبعينيات وهي التأمين السعودية وبعدها ظهرت البحر الأحمر للتأمين والسعودية المتحدة.

وبعد مشاورات عديدة من المشايخ ورجال الدين، وافقت هيئة كبار العلماء أن التأمين التعاوني ” التبادلي هو صورة من عقود التبرع واعتبرته مقبولا في الشريعة الإسلامية كان ذلك في عام 1977، وبعد هذه الإجازة الشرعية، وبعدها بنحو عقد من الزمان تأسست الشركة الوطنية للتأمين، والتي أطلق عليها فيما بعد “التعاونية للتأمين” بهدف التأمين على المشروعات الكبرى والاحتفاظ بنسبة كبيرة من أقساط التأمين داخل السعودية، وكان هذا التأمين التعاوني هو الشكل الذي يقدم من خلاله التأمين في البلاد وذلك لجوازه من الناحية الشرعية بخلاف التأمين التجاري، واستمرت شركات التأمين الأجنبية في العمل داخل السعودية كوسيط بين المفوض عليهم وشركات إعادة التأمين في الخارج.

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تغير شكل قطاع التأمين في السعودية في مطلع الألفية الثانية وتحديدا في 1999، عندما صدر أمر ملكي بإنشاء نظام الضمان الصحي التعاوني، وأيضا تطبيق نظام التأمين على رخص السائقين، وفي 2005 صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ووضع إطار عام لممارسة التأمين في السعودية، وفي نفس العام أسندت لمؤسسة النقد” البنك المركزي حاليا” متابعة واشراف على هذا النشاط، ومنحت هذه الشركات فترة انتقالية مدتها 3 سنوات لتصحيح أوضاعها وفق نشاط التأمين التعاوني، وعلى إثرها تقدمت شركات جديدة للحصول على الترخيص وفقا للنظام الجديد وهو التأمين التعاوني.

ما بين مد وجزر وحلال وحرام ضجت بها وسائل الإعلام المحلية، استطاع قطاع التأمين في السعودية أن يشق طريقه، أولا بعزيمة وإصرار القيادات السعودية التي حرصت ان تبقى البلاد مواكبة لكل التطورات، وأيضا تفتح الأبواب مشرعة أمام الشركات العالمية والأجنبية إنما كان ينقصها التشريعات والأنظمة في قطاع التأمين، وبالفعل رغم البدايات الصعبة لقطاع التأمين إلا أنه استطاع خلال فترة وجيزة أن ينمو بشكل لافت، ونما قطاع التأمين الصحي لتتجاوز استثماراته حاليا نحو 200 مليار ريال، وتضاعف حجم سوق التأمين الصحي لنحو 20 مرة خلال السنوات العشر الماضية، وساهم في إنشاء نحو 6 آلاف مرفق صحي.

وقبل أيام قرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء هيئة للتامين فقد دفع هذا القطاع نحو المزيد من الطمأنينة للمتعاملين معه وخاصة فيما يتعلق حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين سواء كانوا أفرادا أو شركات من خلال تطبيق معايير عالية الشفافية والحوكمة والإفصاح وضبط سوق التأمين، وإجراء التحقيقات والتدقيقات اللازمة وفرض الجزاءات على المخالفات.وفضلا عن أن هذه الخطوة تستهدف تحويل السعودية إلى مركز إقليمي وعالمي للخدمات المالية والتأمين، فإنه يسهم في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي وتوفير خدمات تأمينية عالية الجودة للشركات والافراد، ويدفع قيام هيئة للتأمين بناء شراكات وتحالفات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، وجذب الاستثمارات والخبرات الى القطاع، فضلا عن دعم الاندماجات والاستحواذات بين شركات التأمين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء، و يسهم في الانفتاح على الأسواق الخارجية والمشاركة في المشروعات الإقليمية والدولية.

من المهم جدا أن تتمكن هيئة التأمين التي أنشئت حديثا أن تأخذ موقعها بشكل جيد وتبسط مكانتها وثقة المتعاملين مع قطاع التأمين، من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع هو ضعف الوعي بالحاجة الى التأمين في كثير من الأنشطة، ما جعل التنوع في الخدمات التي تقدمها شركات التأمين محدود الخيارات، بينما تشكل المخاطر المرتبطة بالجرائم الالكترونية بعض المصاعب، فيما تشكل تأخر ورفض بعض شركات التأمين في تسديد المطالبات أو تعويضات الحوادث أو المرض أو الوفاة أمرا مقلقا للمتعاملين مع هذه الشركات.ويرى الكثيرون أن عدم وضوح او دقة الشروط وبنود حقوق وواجبات عقود التامين وخاصة من كبار السن وغير المتعلمين، يعرضهم لهضم حقوقهم، فضلا عن ارتفاع أسعار التأمين او تغيرها دون إخطار أو مبرر، وضعف خدمة العملاء وغياب المهنية، وبطء التجاوب على اتصالات واستفسارات العملاء وخاصة في الحالات الطارئة. وغيرها من الملاحظات والشكاوى.

من الضروري إذا أردنا ان نكون في مصاف الدول التي تدفع بهذا القطاع إلى نمو سريع وثقة الناس، فإنه يجب أن نحرض على جودة الخدمة وتنوع الخدمات وفرص المنافسة، وتقاس قوة الدول في قطاع التأمين من خلال مؤشرات مختلفة من أهمها حجم السوق والكثافة القطاعية والإيرادات والأرباح والتغطية والجودة والابتكار، ونحن على يقين أن هيئة التامين سوف تحرص على كل هذه المقترحات وتصل بنا إلى رحلة الابتكار وتحسين الخدمة بعدما عانينا صعوبة البدايات.

* نقلا عن صحيفة "مال"