ما هو البيع على المكشوف؟

البيع على المكشوف في سوق الأسهم هو باختصار القيام بالمراهنة على نزول سعر سهم محدد، فلنطلق على ذلك السهم المتوقع نزول سعره او قيمته من قبل المضارب، سهم (ا).

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ما هي الية البيع على المكشوف؟

اقتراض السهم – بيع السهم – انتظار نزول سعر السهم – شراءه بعد نزول سعره – غعادة السهم التي تم اقتراضه. حيث يتم اقتراض السهم من مالكه عن طريق وسيط اسهم مرخص.

ما هو اثر البيع على المكشوف على سعر السهم؟

قد يضغط البيع على المكشوف على سعر السهم. لكن ذلك ليس بالضرورة، حيث ان الكثير من الأسواق تضع حد على نسبة الأسهم التي من الممكن اقراضها ومن ثم بيعها على المكشوف.

ما هو اثر البيع على المكشوف على سوق الأسهم؟

يخلق البيع على المكشوف شيء من التوازن في الأسواق، ويعد الية فعالة لكبح جماح الأسعار والحد من سياسة القطيع التي تدفع بالأسهم في اتجاه واحد. باختصار، البيع على المكشوف يساهم في الحد من الارتفاعات الغير مبررة للأسهم. كذلك أيضا، البيع على المكشوف يساهم بوضع حد لنزول او انهيار الأسعار، لان عمليات البيع على المكشوف لابد ان تختتم بعمليات شراء للأسهم من قبل المضارب الذي اقترض الاسهم وباعها عندما كانت أسعارها مرتفعة، منتظرا نزولها للقيام بشرائها و إيداعها / ارجاعها لصالح المقرض.

ما هي الضمانات المقدمة من قبل المضارب لإتمام عملية البيع على المكشوف؟

اذا قام مضارب باقتراض الف سهم لشركة (ا)، عن طريق وسيط في سوق الاسهم، وكانت قيمة السهم 10 ريال، بقيمة اجمالية تبلغ 10 الاف ريال، وبعد ذلك قام المضارب ببيع الأسهم مباشرة بقيمة اجمالية تبلغ 10 الاف ريال، وهو نفس سعر السهم عندما قام المضارب باقتراضه، لنفترض جدلا بانه بعد مرور يوم واحد على عملية الاقتراض والبيع المباشر للسهم من قبل مقترضه ( المضارب)، ارتفع سعر السهم من 10 ريال إلى 11 ريال، حيث يلغ اجمالي قيمة الأسهم 11 الف ريال. هنا سيطلب الوسيط من المضارب الذي قام باقتراض وبيع الاسهم بتغطية الفرق الناتج عن ارتفاع سعر السهم والبالغ 1000 ريال، وذلك عن طريق إيداع المبلغ في حساب الوسيط الذي اشرف على عملية إقراض و بيع الأسهم في السوق، وذلك لتغطية مركزة المكشوف بقيمة 1000 ريال.

برأيي الشخصي، يجب أن يكون الاسم الصحيح والكامل لعملية البيع على المكشوف، هو ” البيع على المكشوف المغطى/المؤمن”. حيث ان الوسيط سيطلب من المقترض إيداع مبلغ محدد يعادل قيمة ارتفاع السهم الذي تم اقتراضه مع كل ارتفاع لقيمة السهم.

احيانا يستهدف البيع على المكشوف صناعة كاملة، و ليس سهم محدد، هذا ما تدور حوله احداث الفيلم الرائع The Big Short

عندما قام البطل بالمراهنة على انهيار القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأميركية قبل عام 2008، بسبب الكثير من الخروقات السوقية المتعلقة بقطاع العقار الأميركي.

كما اسلفت، هناك اختلافات متفاوتة بين سوق اسهم واخر، من حيث النسب المسموح بها للبيع على المكشوف لكل سهم، و كذلك الاشتراطات المختلفة و المصاحبة لكل صفقة او سهم.

اخيرا وليس اخرا، أود ان اشير هنا إلى ان عمليات البيع على المكشوف هي ليس العمليات او الأدوات الوحيدة المتاحة في البورصات العالمية للاستفادة من نزول اسعار الأسهم، فهنالك ايضا ما يسمى عقود خيارات البيع:

Put Options خيارات الشراء و Call Options خيارات الشراء التي تتيح للمضارب الاستفادة من ار تفاع وكذلك نزول البورصات.

* نقلا عن صحيفة مال *