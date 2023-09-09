الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

يلعب الابتكار وريادة الأعمال دورا حيويا في دفع النمو الاقتصادي والتنمية، حيث يشير الابتكار إلى عملية إنشاء أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة تعمل على تحسين الأفكار الحالية أو تلبية الاحتياجات غير المتوفرة في السوق، من ناحية أخرى تنطوي ريادة الأعمال على تحديد واستغلال الفرص التجارية من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة.

عندما يتم الجمع بين الابتكار وريادة الأعمال بشكل فعال فإن ذلك يعزز النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بعدة طرق ومنها:

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أولًا: يدفع الابتكار وريادة الأعمال إلى خلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي؛ حيث غالبًا ما تؤدي الأفكار المبتكرة والمشاريع الريادية إلى إيجاد وظائف جديدة، لأنها تتطلب قوة عاملة لتطوير وإنتاج وتسويق منتجات أو خدمات جديدة، وتساهم فرص العمل الجديدة هذه في النمو الاقتصادي العام للبلد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد، بالإضافة إلى ذلك؛ تشجع ريادة الأعمال المنافسة وتدفع الإنتاجية، حيث يسعى رواد الأعمال إلى تمييز منتجاتهم أو خدماتهم عن المنتجات أو الخدمات الحالية مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والتنمية الاقتصادية.

ثانيًا: يعزز الابتكار وريادة الأعمال التقدم التكنولوجي؛ وذلك أن الابتكار يرتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم التكنولوجي، لأنه يؤدي إلى تطوير تقنيات جديدة أو تحسين التقنيات الحالية. وللتقدم التكنولوجي تأثير عميق على النمو الاقتصادي والتنمية لأنه يعزز الإنتاجية والكفاءة والقدرة التنافسية، وغالبا ما يكون رواد الأعمال في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث تحركهم الرغبة في إنشاء حلول جديدة ومحسنة لتلبية متطلبات السوق وبالتالي يمكن أن تؤدي جهودهم إلى اعتماد تقنيات جديدة وإنشاء صناعات تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.

وأخيرا، يقود الابتكار وريادة الأعمال التنويع الاقتصادي من خلال تقديم أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة، حيث يمكن لرواد الأعمال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صناعة أو قطاع واحد، والتنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية للنمو والتنمية المستدامين لأنه يحد من التعرض للصدمات الخارجية ويعزز القدرة على الصمود. ومن خلال مشاريعهم المبتكرة يمكن لرواد الأعمال إنشاء صناعات جديدة، وتوسيع الصناعات الحالية، واستكشاف فرص السوق غير المستغلة، ويساعد هذا التنويع على إيجاد اقتصاد أكثر ديناميكية وقوة، مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي والتنمية.

ومن الأمثلة على علاقة الابتكار وريادة الأعمال بالتنمية الاقتصادية:

– ستيف جوبز وجهاز iPhone: حدد ستيف جوبز فرصة في السوق لهاتف محمول يجمع بين وظائف متعددة، مثل الهاتف والكاميرا ومشغل الصوت في جهاز واحد. أدت هذه الفكرة المبتكرة إلى إنشاء iPhone، الذي أحدث ثورة في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية وأوجد سوقا جديدا للهواتف الذكية. لقد واجه جوبز بصفته رائد أعمال مخاطر وتحديات لتثبيت هذه الفكرة المبتكرة، وتأمين التمويل، وتشكيل الشراكات، وبناء فريق لتطوير وتسويق iPhone.

– Elon Musk و SpaceX: حدد Elon Musk الحاجة إلى استكشاف ونقل الفضاء بأسعار معقولة ومستدامة. لقد توصل إلى فكرة مبتكرة تتمثل في إنشاء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لتقليل تكلفة السفر إلى الفضاء بشكل كبير. فأسس ماسك بصفته رائد الأعمال شركة SpaceX لتحويل هذه الفكرة إلى حقيقة واقعة. ومن خلال جهوده الريادية حصل على التمويل وطور التكنولوجيا وأطلق بنجاح صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام مما أدى إلى تعطيل صناعة الفضاء وتمهيد الطريق للسفر إلى الفضاء بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها.

– Airbnb: رأى بريان تشيسكي وجو جيبيا فرصة في السوق لبديل أكثر بأسعار معقولة وشخصية للفنادق التقليدية؛ فلقد توصلوا إلى فكرة مبتكرة تتمثل في السماح للناس بتأجير غرفهم الاحتياطية أو منازلهم بأكملها للمسافرين. تحمل تشيسكي وجيبيا بصفتهما رواد الأعمال وراء Airbnb مخاطر بدء وإدارة المشروع التجاري، فلقد قاموا ببناء منصة تربط المضيفين والضيوف، مما يوجد خيار إقامة فريدا وصانع لأحدث تطور في صناعة الضيافة.

وفي الختام؛ يرى دايفيد هوجس وهو مؤسس معامل القرار وبروفيسور لدى جامعة نشابل هل: أنّ الابتكار أصبح مهارة أساسية تؤثر بشكل غير مباشر في الاقتصاد العالمي وأنه على المؤسسات التعليمية مواكبة هذا التطور في كافة جوانبها وعناصرها.

* نقلا عن صحيفة مال *