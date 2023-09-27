من "نيوم" إلى الطاقة النووية

مما يُبشر بالخير، إرتفاع عدد الصناديق الاستثمارية في السوق المالية السعودية بنسبة 34.68% إلى 1,130 صندوق حتى نهاية الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 839 صندوق في الربع المماثل من العام الماضي. كذلك تقدمت الرياض في مؤشرات التنافسية للسوق المالية محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية في دول العشرين.

القطاع الخاص السعودي ساهم بإضافة 507 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين منذ إطلاق رؤية 2030، وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2.23 مليون موظف مقابل 1.72 مليون في نهاية الربع الأول 2016. هذا يعني تراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى عند 8%.

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من ضمن المشاريع الكبرى الأخرى في السعودية، "نيوم" العملاقة، لتطوير 22 جزيرة من أصل 90 بقيمة 500 مليار دولار، ومخطط "قمم السودة"، ومشروع "أمالا" الذي سيعمل بالطاقة الشمسية. لدينا أيضاً مشروع "الدرعية" بتكلفة 60 مليار دولار للتصدي لتغيرات المناخ، و خطة "روشن" لزراعة مليون شجرة بحلول عام 2030.



أضف لما سبق، تقوم الرياض ببناء "القدية" السياحية على مساحة 376 كيلومتر مربع، ومشاريع البحر الأحمر، و ذا لاين، ومدينة الملك سلمان للطاقة، والمبادرة الخضراء، كما تستعد هيونداي – رابع أكبر مصنعي السيارات في العالم – لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.

تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني السعودي الــ (93)، أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وها هو الناتج المحلي غير النفطي ينمو 4.8%. كذلك سجلت المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في 2022م بمعدل 8.7%، وارتفعت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة في رؤية 2030.

آخر الكلام. إعلان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية، دليل جديد على حق المملكة السيادي في الاستفادة من التقنية النووية السلمية للإسهام في التنمية الشاملة.

* نقلا عن صحيفة مال *