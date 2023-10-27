مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي في نسخته السابعة.. ريادة في تعزيز الفرص الاقتصادية

تواصل المملكة دورها الرائد والعميق في النمو الاقتصادي والنهضة التنموية التي تشهدها بلادنا الغالية في كافة المجالات والتي تأتي بدعم ومتابعة متواصلة من سمو سيدي ولي العهد وهو ما خلق الشغف الكبير لأبناء الوطن بالمشاركة الفاعلة في هذا الحراك الكبير الذي اصبح ايقونة من العمل الدؤوب حتى باتت المملكة اليوم رقماً مهماً في العالم في كافة المجالات .. وهو ما يعني أن هذا الشغف لن يتوقف وان الجميع تواقون للارتقاء بكافة مكونات الاقتصاد الكلي وعندما نتحدث عن مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي فنحن نتحدث عن نجاح سبع سنوات من الفرص والمبادرات الاستثمارية اصبحت المملكة خلال ذلك بوصلة جديدة لتحفيز الاستثمارات الحالية والمستقبلية مما يشير بدوره إلى المضي قدماً نحو آفاق واعدة ومستقبل باهر لاقتصاد مزدهر بلا توقف انه التخطيط الصحيح الذي وفرته رؤية المملكة ٢٠٣٠ وشغف المواطن السعودي الذي يملك الرغبة والطاقة والفاعلية ليكون أحد لبنات هذا التطور .تُعدّ مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي واحدة من أكبر الأحداث الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تجمع هذه المبادرة بين القادة العالميين ورجال الأعمال والمستثمرين لاستكشاف ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي. في نسختها السابعة، تستمر مبادرة مستقبل الاستثمار في تحقيق الأهداف الرئيسية للمملكة العربية السعودية في تنويع اقتصادها وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الدولية.

وتحت عنوان “البوصلة الجديدة”، التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

ان مبادرة مستقبل الاستثمار مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها الاقتصاديات العالمية ، ومناقشة القضايا المحورية التي والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم ، وسيستكشف قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسون والرؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، كيف يمكن تسخير التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي لتحقيق ما هو في مصلحة العالم أجمع، وستتناول جلسات الحوار مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، ومجالات العالم الافتراضي، والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا في أفريقيا، وتطبيقات النانو، والتكنولوجيا الغذائية، وإنشاء المدن الذكية.

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من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، تسعى المملكة الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة كما تسعى لجذب استثمارات دولية ، وتقدم الفعاليات الاقتصادية في المبادرة منصة للتواصل والتعاون بين الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم ، وتعزيز بيئة الأعمال بتوفير المناخ المناسب لإنشاء الشركات، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم حماية للملكية الفكرية وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار إلى تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال دعم القطاعات الصحية والاجتماعية .

مجمل القول .. مبادرة مستقبل الاستثمار السعودي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على الصعيدين الوطني والدولي. من خلال تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة وتوسيع الشراكات، تسهم هذه المبادرة في بناء مستقبل واعد للاقتصاد السعودي وتعزز دور المملكة على الساحة العالمية.

*نقلا عن صحيفة "مال".