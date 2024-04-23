أسعار الذهب تختزل ما هو أبعد.. فهل من سقف للارتفاعات القياسية؟

4 دقائق للقراءة

أثار تراجع أسعار الذهب في جلسة الإثنين تساؤولات حول ما إذا كانت هذه الخسائر تأتي في سياق موجة التصحيح بعد وصولها إلى مستويات قياسية، أم هي مجرد عمليات جني أرباح طبيعية، وربما تبرر أو تختزل هذه الأسعار جوانب اقتصادية وسياسية بعيدة.

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين بنحو 57.55 دولارا أو 2.41% إلى 2,329.19 وهو أمر مخالف للمسار الصاعد بعد تحقيقها مكاسب خلال شهر بنسبة 10%، وفي 6 أشهر بنحو 21% أو 416 دولارا. ويرى البعض أن من الطبيعي حدوث تراجع بفعل عمليات جني الأرباح.

يستند المتفائلون بمواصلة ارتفاع أسعار الذهب لعدة متغيرات، أولها كونه ملاذا آمنا وسط التوترات الجيوسياسية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو على على صعيد حرب أوكرانيا. وهؤلاء محقون في مخاوفهم حيث ارتفعت مستويات التوتر في المنطقة وشهدت أول مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، كما حذرت المجر من تطور الصراع مع روسيا إلى حرب عالمية ثالثة.

أيضا مشتريات البنوك المركزية تدعم المسار الصاعد للأسعار، خاصة مع سعي عدد من الدول الفاعلة لتغيير معادلة الدولار كعملة احتياط عالمية وسط قلق من الدور الذي يلعبه الدولار كسلاح اقتصادي.

بيانات مجلس الذهب العالمي كشفت أن البنك المركزي الصيني سجل صافي عمليات شراء للذهب لمدة 17 شهراً متتالياً، وبلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب في عام 2023، نحو 1037 طنا. رئيسة تحليل السوق في "StoneX Financial" رونا أوكونيل تقول إن هذا يرسل رسالة مفادها أن النظام المالي العالمي على وشك التغيير.

وقد اشترت الصين في 2023 نحو 225 طناً، تلاها من بولندا وسنغافورة وليبيا والتشيك والهند والعراق وقطر والفلبين، على التوالي. يقول جو كافاتوني من مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية ستكون مشترياً طبيعياً.

ما قد يدفع أيضا لارتفاع أسعار الذهب إقبال المستهلكين في الصين على شرائه كملاذ آمن مع شعورهم بالقلق إزاء انخفاض العائدات في الأصول الأخرى وانخفاض قيمة اليوان، والأزمة العقارية التي تشهدها البلاد، حيث قادت بعض عمالقة القطاع للإفلاس.

أيضا توقعات حدوث ركود عالمي تعزز ارتفاع الأسعار. الخبير الاقتصادي ديفيد روزنبرغ يتوقع حدوث ركود اقتصاد في أميركا بنسبة 85% في عام 2024، وهي أعلى قراءة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008.

كل هذه العوامل وغيرها دفعت "سيتي غروب"، لرفع توقعاته لارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.

يقول رئيس أبحاث السلع في أميركا الشمالية في "سيتي بنك"، أكاش دوشي: "يمكن أن يرتفع الذهب، إذا زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر، أو حدث ركود تضخمي محتمل، أو في حالة حدوث ركود عالمي عميق". بنك غولدمان ساكس أيضا رفع توقعاته لأسعار الذهب نهاية العام الجاري إلى 2700 دولار للأونصة.

على الجانب الآخر يرى محللون أن تصحيح أسعار الذهب سيتواصل، وأنها وصلت إلى مستوياتها القياسية التي قد لا تعود لها قريبا، مع مواصلة قوة الدولار والتي تجعل أسعار الذهب مرتفعة وشراءه عملية مكلفة، وهذا يجعل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل تركيا والهند تحجم عن مواصلة عمليات الشراء.

تخفي تغيرات الذهب السعرية والتذبذب ما هو أبعد من عوامل مباشرة، وقد لا تكون هذه التغيرات مبررة اقتصاديا، إذ شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إحجاما من قبل المتداولين، وهذا رغم ارتفاع الأسعار.

تقول نيت جيراسي، رئيس متجر "ETF": "هذه واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التي رأيتها على الإطلاق في مجال صناديق الاستثمار المتداولة". "الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن الطلب على الذهب كان قوياً للغاية في قنوات أخرى مثل مشتريات البنوك المركزية والمشتريات المباشرة من قبل المستثمرين الأفراد والقطاع الخاص".

تختزل تحركات الذهب السعرية توقعات التضخم ونمو الاقتصاد العالمي، واتجاهات أسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتي أعتقد أنها ستبقى محركا أساسيا لمواصلة ارتفاع أسعار الذهب حتى وإن بقي الدولار قويا وكانت تكلفة الشراء مرتفعة.