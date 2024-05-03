رؤية 2030… تؤتي ثمارها بعد ثمان سنوات

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رحلة المستقبل بدأت نحو التقدم والإزدهار في الخامس والعشرين من أبريل عام 2016، حيث كان إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمـد بن سلمان بن عبد العزيز، رؤية السعودية 2030، تحولاً حقيقياً عبر أحد أكبر برامج التحول الوطني عالمياً فهي رؤية ثاقبة وطموحة.

ما قبل الخامس والعشرين من أبريل عام 2016، لم يكن كما بعده، لا للسعوديين ولا للمنطقة ولا حتى للعالم، فـ "رؤية المملكة 2030"، التي فاجأت السعوديين والعالم أولا بطموحٍ لم تسبق لهُ دولةٌ في المنطقة في العصر الحديث.

عقب إعلان رؤية المملكة، قال الملك سلمان حينها: “هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

وأضاف عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان: “يسرني أن أقدّم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم لِلغد، بحيث تعبر عن طموحاتنا جميعاً وتعكس قدرات بلادنا، دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة”.

بعد ثمان سنوات حققت الرؤية 2030.. آمال السعوديين وتحقيق مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ولاسيما أن العالم يعيش متغيرات سريعة جدًّا، وحقّقت الرؤية طوال الأعوام الـ8 الماضية العديد من الإنجازات على كثير من المستويات والأبعاد، والتي شملت الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والترفية.

كان مذهلا للمراقبين محليا ً وعالمياً، سرعة تكيّف السعوديين مع انطلاقة جديدة وسريعة لبلادهم وفق بوصلة حديثة وضعت توجهها الرؤية الوليدة،، أصبحت الرؤية حاضرةً في مجالس السعوديين وديوانياتهم وأحاديثهم الخاصة والعامة، يتناقشون فيها ويلمسون تأثيرها على حياتهم ويرونها رأي العين في إصلاحاتٍ سريعة عايشوها يومًا بيوم منذ عام 2016 وحتى اللحظة.

ثمان سنوات مرت على السعودية والسعوديين استطاعوا فيها إبهار العالم بمنجزاتهم الحديثة، وتعريفِ من لا يعرف برؤيتهم عبر مئات من الموتمرات والمعارض عالمياً، وهم يترقبون موعد وصولهم إلى تحقيق رؤيتهم بعد ثمان سنوات في الوقت الذي تحلِّقُ أحلامهم بعيدًا.. استعدادا لما بعد رؤية 2030.

تسير "رؤية المملكة 2030" في مسارها بسرعة تفوق سرعة الضوء، كونها خارطة طريق لرحلة تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح عبر تحول غير مسبوق للمملكة على مدار عدة سنوات وصولاً إلى عام 2030.

في مقدمة تلك التحولات الكبيرة التي أثمرتها الرؤية 2030…، تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%، كما ارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية لتصل إلى 457 مليار ريال، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 0.9%، مع انخفاض مستويات التضخم في نهاية عام 2023 لتصل إلى 1.6% وهو ما يتواكب مع مستهدفات الرؤية في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو عبر تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى.

وفي ظل الرؤية … واصلت المملكة تقدمها في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية محققة المركز 17 عالمياً من بين 64 دولة، والمركز الثالث من بين دول مجموعة العشرين، كما وصل ترتيب المملكة في محور الأداء الاقتصادي للمركز الثالث، وكفاءة الحكومة في المركز الـ11، وكفاءة الأعمال المركز الـ13، أما محور البنية التحتية فتقدمت المملكة للمركز الـ34.

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى أن الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال عام 2025، بنسبة 6 % بعد الهند، والمتوقع نمو اقتصادها 6.5%.

* نقلا عن صحيفة مال *