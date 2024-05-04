3 قضايا أساسية لمستقبل الاقتصاد

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مرة أخرى، يواجه خبراء الاقتصاد والسوق في الولايات المتحدة وقتًا عصيبًا. والأسوأ من ذلك أنه في حين كان 2023 مفاجئًا على الجانب الإيجابي، فإن الانحراف عن التوقعات في 2024 قد يكون أقل تفضيلاً إلى حد كبير.

في بداية 2023، توقع أغلب المتنبئين والخبراء عامًا صعبًا بالنسبة للنمو الاقتصادي، وأن هذا من شأنه أن يُترجم إلى مزيد من الخسائر للمستثمرين ذوي المحافظ الاستثمارية المتنوعة الذين عانوا بالفعل واحدة من أسوأ السنوات على الإطلاق في 2022.

وفي عنوان رئيس شهير الآن صدر في أكتوبر 2022، حذرت وكالة الأنباء الدولية بلومبرغ من أن: "توقعات الركود الأميركي في غضون عام سوف تصل إلى 100٪ مما يُشكل ضربة لبايدن".

بفضل هذه التجربة، كانت توقعات معظم المتنبئين إزاء 2024 إيجابية تمامًا، متوقعين استمرار استثنائية النمو في أميركا، وكذلك عائدات الاستثمار القوية. ومع ذلك، جاءت بيانات النمو للربع الأول أقل من التوقعات المتفق عليها، وقد تبين استمرار التضخم بشكل فاق توقعات الكثيرين.

تُعد الصعوبات التي تواجه المتنبئين مُعقدة بسبب ظاهرتين أوسع نطاقًا يمكن أن تستمرا لسنوات. يمكن تصنيفها في فئتين: التحولات والاختلافات. وقد شرعت عديد من الاقتصادات المتقدمة في الانتقال من عالم يسوده إلغاء القيود، والتحرير، والحكمة المالية إلى عالم موجه نحو السياسة الصناعية، وتجديد التنظيم، والعجز المُستدام في الميزانية على نطاق لم يكن من الممكن تصوره سابقًا.

هناك ثلاث قضايا أساسية لتحديد ما قد تحمله الفترة ما بين عامي 2024 و 2025 للاقتصاد الأميركي، الذي أصبح الآن المحرك الرئيس الوحيد للنمو العالمي: وظيفة استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ ومرونة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض؛ والتوازن بين الابتكارات المعززة للإنتاجية والرياح السياسية والاجتماعية والجيوسياسية المعاكسة.

من شأن التضخم المُستمر إلى جانب تباطؤ النمو أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. وفي مواجهة حالة عدم اليقين بشأن النمو والنموذج العالمي الجديد المتمثل في افتقار العرض الكلي إلى المرونة الكافية، فسيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بهدف التضخم البالغ 2 % أو يسمح بهدف أعلى نسبيًا، على الأقل في الوقت الحالي.

كما سيعتمد مستقبل استثنائية النمو الأميركي إلى حد كبير على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. لقد تراجعت الميزانيات العمومية لهذه الأسر مع سحب المدخرات ومدفوعات التحفيز في عصر الجائحة، وارتفاع ديون بطاقات الائتمان. ونظراً لأسعار الفائدة المرتفعة وفقدان الحماس بين بعض الدائنين، فإن رغبة هذه الفئة للاستهلاك ستتوقف على ما إذا كانت سوق العمل ستظل ضيقة.ويتعلق العامل الثالث بالتوترات بين الإبداعات المثيرة والمشهد السياسي والجيوسياسي الهش، ما يجعل هذا المجال الأصعب في تقديم توقعات عالية الثقة.

في حين يُبشر التقدم التكنولوجي بصدمة مواتية جديدة في العرض يمكن أن تسمح بزيادة معدلات النمو وخفض التضخم، فإن التطورات الجيوسياسية قد تؤدي إلى عكس ذلك، فضلاً عن الحد من نطاق سياسة الاقتصاد الكلي. وما علينا إلا النظر في عواقب الركود التضخمي المُترتبة على الصدمة الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، أو لمزيد من التدهور في العلاقات الصينية الأميركية. ومن السهل تصور كيف يمكن "لاختلال التوازن المستقر" أن يفسح المجال اليوم لاختلال أكثر تقلباً، ما قد يؤدي بالتالي إلى تأجيج عدم الاستقرار المالي.

من منظور قطاعي، سيكون النمو في السنوات القليلة المقبلة مدفوعاً بشكل أساسي بالابتكارات التكنولوجية والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تولدها. سيكون الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلوم الحياة والطاقة المستدامة سببًا في إثارة مجموعة واسعة من ردود الفعل على مستوى الشركات، وستكون قطاعات مثل الدفاع التقليدي والرعاية الصحية والأمن الإلكتروني من القطاعات التي تجب مراقبتها أيضًا.

أو بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الصور على الأرقام، تخيلوا طريقًا وعرًا ومتعرجًا يمكن أن يؤدي إلى وجهة مرغوبة على المدى الطويل. وهو طريق تسلكه سيارات تتفاوت محركاتها وسائقوها تفاوتًا كبيرًا من حيث نوعيتها ومخزونها من الإطارات الاحتياطية؛ ويجب على هؤلاء السائقين أيضًا التفاعل مع الجهات التنظيمية التي لا تزال تحاول معرفة قواعد الطريق.

وبالنظر إلى تأثير الأساسيات الاقتصادية والتمويل وصنع السياسات الواضح في توقعات النمو للفترة ما بين عامي 2024 و 2025، فإن الجغرافيا السياسية والسياسة الوطنية سيكون لها تأثير أكبر بكثير مما كانت عليه الحال في الأعوام السابقة.

إن العالم الذي يتسم بتحولات واختلافات غير مؤكدة بطبيعتها يستدعي مزيدا من التحليل الدقيق، والتوازن السليم بين المرونة وخفة الحركة، والعقل المنفتح.

* خاص بـ "الاقتصادية"/حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2024.