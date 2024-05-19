زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان والتعاون الاقتصادي بين البلدين

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عميقة هي العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان، بدأت قبل عقود طويلة، وتطورت لتشمل قطاعات اقتصادية واسعة، رستختها زيارات متبادلة بين قيادات البلدين ورؤية مشتركة.

تلقي الزيارة الرسمية المرتقبة والتي سيقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلى اليابان، الضوء على هذا التعاون، وتفتح آفاقا جديدة في علاقات البلدين الاقتصادية وتزيدها عمقا.

بدأت العلاقات الثنائية بين السعودية واليابان في العام 1955. وقد وصف الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله– اليابان بقوله "نحن نحترم اليابان باعتبارها بلداً عظيماً في جنوب شرق آسيا".

في سبتمبر 2016 قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة لليابان، حيث تم تشكيل رؤية مشتركة بين البلدين تحت مسمى "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، نقلت التعاون إلى مرحلة إستراتيجية، تتخطى النفط. وفي 2017 قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يزيارة إلى اليابان، ما شكل دعما قويا للتعاون الاقتصادي بين البلدين. وفي العام 2019 قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة اليابان استجابةً لدعوة الحكومة اليابانية، حيث شارك خلالها في قمة مجموعة العشرين.

تشتمل الرؤية المشتركة "الرؤية السعودية اليابانية 2030" تسعة قطاعات، هي: الأمن الغذائي والزراعي، والإعلام والترفيه، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، والطاقة، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والثقافة والرياضة والتعليم، وتشارك في هذه الرؤية 65 جهة حكومية سعودية ويابانية. وقد تم افتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية اليابانية في الرياض في يناير 2018.

التعاون الاقتصادي بين البلدين راسخ. بلغ عدد الشركات اليابانية المسجلة في المملكة 101 شركة، فيما بلغ عدد الشركات السعودية المستمرة في اليابان 66 شركة.

السعودية ثامن أكبر شريك تجاري لليابان العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وبلغ إجمالي التدفقات 42 مليار دولار، تعد اليابان واحدة من أكبر مشتري النفط الخام من السعودية، بلغت واردات طوكيو من النفط السعودي منذ مطلع 2024 حتى منتصف أبريل الماضي 880 ألف برميل يوميا، لتأتي في المرتبة الأولى كأكبر مصدري النفط الخام إلى اليابان.

يقول قنصل اليابان في جدة دايسوكي ياماموتو إن اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية 2024 حتى نهاية شهر مارس 9.3 مليار دولار. صدرت المملكة إلى اليابان بما قيمته 7.9 مليار دولار، واستوردت بنحو 1.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 6.6 مليار دولار لمصلحة السعودية.

تؤكد هذه الأرقام قوة العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان، وستنقل زيارة ولي العهد السعودي هذه العلاقات إلى آفاق جديدة ولا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والسيارات وألعاب الفيديو، والطاقة المتجددة.

لدى السعودية طموح واسع في قطاع صناعة السيارات، وقد استثمرت ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، وأطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية، ومن المستهدف إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030.

اليابان تعتبر عملاقا في صناعة السيارات عالميا، وهي موطن عدد كبير من الشركات المصنعة للسيارات، تشمل تويوتا، هوندا، ونيسان، وغيرها الكثير من العلامات التجارية المشهورة في القطاع. وقد بلغت إيرادات تويوتا خلال العام المالي الذي انتهى في 31 مارس 2024 نحو 501 مليار دولار. والتعاون بين الرياض وطوكيو سيدفع باتجاه تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية المملكة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

أيضا تسعى السعودية لتعزيز مكانتها في قطاع ألعاب الفيديو عالميا للاستفادة من حجم السوق التي تبلغ إيراداتها 347 مليار دولار، وتعدُّ اليابان ثالث أكبر سوق لألعاب الفيديو في العالم من حيث الإيرادات. العمالقة في هذا القطاع بعضهم شركات يابانية ومنهم "نينتندو" و"سوني" وهما ضمن أكبر ثلاث شركات حول العالم في مجال تصنيع وتصميم أجهزة وتطبيقات ألعاب الفيديو.

وتشهد سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نموًا سريعًا، حيث بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول 2026. وتدعم الحكومة نمو القطاع. وقد أطلقت في عام 2022 استراتيجية لتطويره، وتهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا للألعاب الإلكترونية. كما يمتلك "PIF" نحو 8% من شركة "نينتندو".

ولدى البلدين إمكانات هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، بلغت قدرة الطاقة الشمسية المركبة التراكمية في اليابان 69.35 مليون كيلووات في العام المالي 2021. شركات الطاقة اليابانية تطمح للاستثمار في مشاريع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في الخليج بهدف تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الحرارية اليابانية، و-بالتأكيد- ستكون المملكة وجهة جاذبة لهذه الشركات.

الذكاء الاصطناعي من بين مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، وتعتبر السعودية من أهم المستثمرين في مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، وقد دخلت شركة آلات السعودية في شراكة مع تحالف يضم "سوفت بنك" لتأسيس مركز للصناعة المستدامة في المملكة.

آفاق التعاون بين الرياض وطوكيو واسعة، تدفعها رؤية اقتصادية مشتركة، وإرادة قوية من قيادتي البلدين بتعزيزها على الأرض ونقلها إلى آفاق جديدة، بما للبلدين من إمكانات اقتصادية هائلة، وعلاقات ممتدة منذ نحو 70 عاما.