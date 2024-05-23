الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الطاقة والمواد الخام

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تزايد الاهتمام أخيرا بموضوع الذكاء الاصطناعي. ويتنبأ المحللون الآن بكيفية استفادة الصناعات المختلفة من تطبيقات هذه التقنية، حيث تحرص الشركات على تجربتها في كل مجال تستطيع فيه ذلك. ولكن هناك مشكلة كبيرة محتملة تواجه الذكاء الاصطناعي: وهي متطلباته الكبيرة من الطاقة والمواد الخام.

في العام الماضي ظهرت مشكلة الطاقة على السطح، حيث قامت بعض الجهات بحساب كمية الكهرباء التي ستحتاجها مراكز البيانات التي تستضيف أجهزة الذكاء الاصطناعي. وبدأت التحذيرات تأتي بالقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي سيعكس مسار تحول الطاقة لأن مراكز البيانات تتطلب إمدادات موثوقة وغير منقطعة من الكهرباء. وفي الوقت الحالي، يأتي ذلك فقط من المصادر الهيدروكربونية والنووية.

لكن استهلاك الطاقة ليس سوى جانب واحد. أما الجانب الآخر فقد يكون أكثر خطورة: المواد الخام. مع تزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سنحتاج إلى قدر كبير من توليد الطاقة ونقلها، وهو ما سيتطلب مزيد من النحاس.

المشكلة هي أن منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية تحتاج أيضا إلى الكثير من النحاس لأنها تتطلب الكثير من الكابلات. عند إضافة السيارات الكهربائية، يبدو المستقبل مشرقا للغاية بالنسبة لمناجم النحاس وقاتما لكل من يحتاج إلى النحاس.

في هذا الجانب، أصدرت مجموعة أبحاث الأستثمار أوريغون أخيرا تقريرا توقع دورة فائقة في الطلب على المعادن المهمة مدتها 10 سنوات. لكن، هذه الدورة الفائقة لن تكون مدفوعة بتحول الطاقة، بل بالذكاء الاصطناعي.

بالفعل، تخطط صناعة تكنولوجيا المعلومات إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الذكاء الاصطناعي، أي على بناء مراكز بيانات جديدة وشبكات كهرباء جديدة. وبذلك، أصبحت تلقائيا منافسا لمطوري تكنولوجيا تحول الطاقة، لأنهم جميعا بحاجة إلى نفس المواد.

النحاس هو مثال جيد. إنه ليس نادرا وليس مكلفا، لكن تطوير الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة يحتاج إلى كميات كبيرة منه - ولا يتم الآن فتح مناجم جديدة لدعم الزيادة القادمة في الطلب.

على مدار العامين الماضيين، أصبحت التحذيرات بشأن نقص النحاس جزءا من المشهد الإخباري، ومع ذلك كانت صناعة التعدين بطيئة للغاية في فعل أي شيء حيال ذلك. ربما لأن توقعات الطلب الصعودية لم تتحقق دائما، لا سيما في المركبات الكهربائية. لذا تتريث شركات التعدين حتى يبدأ الطلب القوي في الظهور.

الطلب سيزداد بشكل أسرع من العرض. ومع ذلك، هذا لم يؤدي إلى إنشاء مناجم نحاس جديدة، ولكنه يؤدي إلى منافسة كبيرة للحصول على المعادن الحيوية الضرورية. ويحث صناع القرار الغربيين شركات التعدين على اتخاذ خطوات جريئة وتحدي هيمنة الصين في هذا المضمار.

ولكن، من المشكوك فيه أن يستجيب القائمون على شركات التعدين لمثل هذه الدعوات التي تمثل تحديا فعليا لإعادة تحديد الأولويات، ووضع تحول الطاقة فوق المردود الاقتصادي والقدرة على التنبؤ. علاوة على ذلك، يبدو أن شركات التعدين تدرك حقيقة أن هيمنة الصين على المعادن المهمة هي نتيجة عقود من العمل - ولا يمكن تكرار هذا النوع من العمل في 24 شهرا.

لا يبدو الوضع جيدا، إذ يتنافس الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة على مجموعة واحدة من الموارد. ولكن هناك جانب مشرق، على الرغم من أنه ليس الجانب المشرق الذي يحب داعمي المرحلة الانتقالية التحدث عنه. إن النمو الهائل في الطلب على المعادن من مشاريع تحول الطاقة لم يتحقق حتى الآن. أسعار الليثيوم تنخفض، الطلب على النحاس ينخفض وكذلك الطلب على السيارات الكهربائية. لذلك، شركات التعدين لها ما يبرر اتباعها نهج الانتظار والترقب. ولكن، على عكس تحول الطاقة، يبدو الذكاء الاصطناعي جاهزا للانطلاق، وكل ما يحتاجه هو المعادن، البلاستيك والكهرباء.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.