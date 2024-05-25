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يعد سوق العمل والاقتصاد الرقمي من القضايا المهمة التي تشهد تطورًا سريعًا في العصر الحديث، ويؤثران بشكل كبير على كيفية تنفيذ الأعمال والتفاعل الاجتماعي والاقتصادي. حيث يشهد سوق العمل تحولاً كبيرًا بسبب التطورات التكنولوجية والرقمنة. وشملت هذه التحولات العديد من المجالات والتصورات المستقبلية، ومن هذه المجالات:

زيادة الطلب على المهارات التقنية: ارتفاع الحاجة إلى المهارات في مجالات مثل البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتطوير التطبيقات.

الانتقال نحو وظائف تتطلب معرفة بالتكنولوجيا والقدرة على التعامل مع الأدوات الرقمية.

ظهور نماذج عمل جديدة: العمل عن بُعد والعمل المستقل أصبح أكثر انتشارًا.

منصات العمل الحر: مثل Upwork وFreelancer توفر فرصًا جديدة للعمال حول العالم.

التحول في هيكل التوظيف: شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة تشكل جزءًا كبيرًا من السوق.

توجه الشركات التقليدية نحو الرقمنة لتعزيز كفاءتها ومنافساتها.

وهنا تأتي الإشارة إلى أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات لتقديم المنتجات والخدمات. يشمل هذا الاقتصاد عدة جوانب:

التجارة الإلكترونية: نمو كبير في حجم المعاملات التجارية عبر الإنترنت. شركات مثل Amazon وAlibaba تلعب دورًا محوريًا، فالتسوق عبر الإنترنت أصبح خيارًا رئيسيًا للمستهلكين.

الخدمات المالية الرقمية: تطور الأنظمة المالية لتشمل خدمات مثل الدفع الإلكتروني، المحافظ الرقمية، والعملات المشفرة.

تبني البنوك للتكنولوجيا المالية لتحسين خدماتها.

البنية التحتية الرقمية: تطور شبكات الاتصالات مثل الجيل الخامس يعزز القدرات الرقمية.

الحوسبة السحابية تلعب دورًا كبيرًا في تخزين البيانات ومعالجتها.

الابتكار وريادة الأعمال: انتشار الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار الرقمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وبشكل عام؛ يتطلب النجاح في هذا العصر الرقمي تبني استراتيجيات تعليمية وتدريبية مناسبة لتأهيل الأفراد للتعامل مع التغيرات والتطورات المستمرة، كما ينبغي التعاون لتعزيز البنية التحتية الرقمية وضمان استفادة الجميع من فوائد الاقتصاد الرقمي.

وعند استعراض تجارب الدول في علاقة سوق العمل بالاقتصاد الرقمي نجد أنها تختلف بناءً على عدة عوامل مثل التطور التكنولوجي، وثقافة العمل في كل دولة. وفيما يلي بعض الأمثلة على الولايات المتحدة الأمريكية: تعتبر الولايات المتحدة واحدة من البلدان الرائدة في العالم في مجال الابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي. حيث يشهد سوق العمل في الولايات المتحدة توجهًا نحو الوظائف التقنية والرقمية بشكل كبير، مع ارتفاع الطلب على المبرمجين ومحللي البيانات ومهندسي البرمجيات.

الصين: تعتبر الصين واحدة من أسرع الدول نموًا في الاقتصاد الرقمي، مع تطوير تقنيات مثل الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. ويشهد سوق العمل في الصين تحولًا نحو الوظائف ذات الصلة بالتكنولوجيا والإنترنت، مع توجه الشباب نحو مجالات مثل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات.

ألمانيا: تشتهر ألمانيا بقطاعها الصناعي القوي، ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات في تكييف سوق العمل مع التحولات الرقمية.، وتسعى ألمانيا إلى تطوير مفهوم “صناعة 4.0″، الذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في العمليات الصناعية التقليدية.

الهند: تعتبر الهند واحدة من أكبر الدول المصدّرة للقوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، ويشهد سوق العمل في الهند تزايدًا في الطلب على المهارات التقنية، مع توجه الشباب نحو العمل في شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

تظهر هذه الأمثلة كيف تتأثر استراتيجيات العمل والاقتصاد بالتحولات الرقمية في كل دولة، مع التركيز على تطوير المهارات وتعزيز الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.

وهنا تأتي الإشارة إلى أنه في المملكة العربية السعودية، تشهد سوق العمل تحولاً ملحوظًا نحو التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التنويع في الجوانب الاقتصادية، وتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات غير النفطية.

ويشهد القطاع الحكومي والخاص في السعودية تبنيًا متزايدًا للتقنيات الرقمية في العمليات والخدمات. حيث توجه الشركات نحو الرقمنة لزيادة كفاءتها وتحسين تجربة العملاء. تركز الجهات الحكومية والخاصة على تطوير مهارات الشباب لتناسب احتياجات سوق العمل الرقمي. وفي ضوء ذلك جاء إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية في مجالات مثل تحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي. وكذلك تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار.

وبالإشارة إلى التطورات في الاقتصاد الرقمي في السعودية نجد أنه يشهد القطاع التجاري في المملكة نموًا ملحوظًا في التجارة الإلكترونية، مع زيادة استخدام الهواتف الذكية والإنترنت.ت وكذلك تطور الخدمات المالية الرقمية مثل الدفع الإلكتروني والتمويل عبر الإنترنت، وتبني التقنيات المالية المتقدمة، وتشجيع الابتكار التقني وتطوير الحلول الرقمية في مجالات مثل الصحة، والتعليم، والخدمات الحكومية. بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك الشبكات اللاسلكية وتوفير الوصول السريع للإنترنت.

وفي الختام؛ باعتبار السعودية مكانًا مهمًا على الساحة الاقتصادية العالمية، تستمر الجهود في تعزيز التحول الرقمي وتطوير سوق العمل لتعزيز الاستدامة والنمو المستدام في المملكة وفق خطط رسمها عرَّاب الرؤية ولي عهد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.

* نقلا عن صحيفة "مال"