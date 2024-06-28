سعودي نجم الأوسكار

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ليس هذا أول مقال لي عن طيران ناس، ولدي شعور قوي انه لن يكون الأخير، ذلك ان منبع الفخر الذي يتولد في نفسي وانا اقرأ إنجازاتها يجعل قلمي يفيض ويكتب مشيدا بهذه الشركة الرائدة، و(ناس) تستحق الإشادة، فهي قصة تجاوزت فيها الشركة تحديات البدايات واستطاعت ان تصنع لها اسم وتتغلب على الصعوبات.

فعلى الرغم من المنافسة في الشرق الأوسط، وعلى الرغم انها لا تتمتع بأفضلية (الأقدمية)، الا ان (طيران ناس) تجاوزت نظيراتها باقتدار. فعلى سبيل المثال، تفوقت (طيران ناس) على طيران العربية على الرغم من ان طيران العربية في الامارات أقدم، وتفوقت (طيران ناس) على طيران دبي على الرغم من الميزانية الكبيرة للأخيرة. نعم حلت طيران ناس في المركز الأول ضاربة اجمل الامثال على تفوق القطاع الخاص السعودي (طيران ناس مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100%).

تفوق طيران ناس على "ريان اير" التي يتجاوز عمرها 40 سنة، كما وتفوقت على "ايزي جت" المتواجدة في السوق منذ اكثر من 20 سنة (كلا الشركتين بريطانية)، كما وتفوقت على "ساوث ويست" وهي أكبر واقدم شركة طيران اقتصادي في العالم، وتفوقت أيضا على "يورو وينغز" الألمانية أيضا.

المعلومات هذه ذكرتها اهم منظمة معنية بقياس أداء شركات الطيران في العالم، (وللمعلومية المنظمة غير ربحية)، واسمها سكاي تراكس، وتعتمد على تصويت المسافرين. المهتمين والمتابعين بجوائز سكاي تراكس يطلقون عليها اوسكار الطيران، وتعتبر اهم معيار عالمي لقطاع الطيران في العالم. وبكل فخر، تم تتويج طيران ناس بتصنيفها في لندن، واستلم الجائزة الأخ القدير بندر المهنا (رئيس طيران ناس) والذي أسعد شخصيا بالإشادة بإنجازات ادارته (رغم عدم معرفتي بشخصه الكريم).

نجاحات طيران ناس هو دليل على كفاءة الشركات السعودية، وكفاءة الإدارات السعودية على جميع مستويات التصنيف الإداري، وكفاءة قطاع الطيران السعودي اجمالا. لدي شعور عميق انني سأكتب يوما ما (قريبا بإذن الله) عن فوز طيران ناس بالمركز الأول عالميا.

* نقلا عن صحيفة مال *