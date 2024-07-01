إحصائيات حج 1445م

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النجاحات التي رافقت حج هذا العام بكل ما قدمته المملكة العربية السعودية، بدءاً من توجيهات القيادة الرشيدة، إضافة إلى التسهيلات والخدمات وتكامل جميع القطاعات، يجعلنا لا نتجاوز هذا الموسم الديني دون الحديث والكتابة عنه وذكر كل ما حدث وصار مرات ومرات، ولا ننسى التطوير الذي يطال كل ما يتعلق بضيوف الرحمن منذ دخولهم الأراضي السعودية براً وبحراً وجواً، وقد اطلعت على عدد من الإحصائيات التي صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية وهذا يساعد جميع القطاعات في المملكة من أجل تقديم خدماتها بشكل صحيح ومناسب لكل المواطنين والمقيمين والزوار وبطريقة احترافية تتناسب مع لغة الأرقام والنسب.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إجمالي حجاج هذا العام 1445 والذي بلغ عددهم (1833164) حاجاً وحاجة، منهم (1611310) حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة العربية السعودية، وقد بلغ حجاج الداخل (221854) حاجاً وحاجة من المواطنين والمقيمين، وقد بلغ عدد الذكور من إجمالي الحجاج الداخل والخارج (958137) حاجاً، وبلغ عدد الحاجات الإناث (875027) حاجة.

يضاف إلى دقة الإحصاءات هو إحصائيات الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت (22.3 %)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (63.3 %)، بينما بلغ نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3 %)، في حين بلغ نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2 %).

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل (1,546,345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجًّا.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، وتتمثل في جميع البيانات السجليَّة للجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يتم الاعتماد على السجلات الإدارية لهذه الجهات لتوفير بيانات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي الذي تم اتباعه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوضـح نشـرة إحصـائيات الحـج إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم، أن الإحصائيات الدقيقة والتي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء هي المؤشر الذي يساهم مع جهات الاختصاص في تقديم الخدمات ومعرفة نوعها ولمن توجه وغيرها من الفوائد التي تخدمهم.

سيبقى هذا الموسم العظيم "رحلة الحج السنوية" بكل ما فيها هو حديثنا حتى يحل الموسم الجديد بكل النجاحات التي تجير للمملكة العربية السعودية والتي لا تتوانى ولا تتأخر بتوفير كل ما من شأنه أن يخدم ضيوف الرحمن.

* نقلا عن صحيفة الرياض *