361 مليون درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 361 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 281 مبايعة بقيمة 270 مليون درهم، منها 156 مبايعة للأراضي بقيمة 86 مليون درهم و 125 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 184 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى معيصم الأول بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 91 مليون درهم منها 12 رهونات أراضى بقيمة 33 مليون درهم و 29 رهونات فلل وشقق بقيمة 58 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 23 مليون درهم وأخرى فى منطقة نخلة جميرا بقيمة 10 مليون درهم.