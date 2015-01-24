ارتفاع إيجارات العقار في دبي بالربع الأخير من 2014

كشف "دوبيزل"، موقع الإعلانات المبوبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقريره لتوجهات السوق العقاري للربع الرابع من عام 2014.

ويلقي التقرير الضوء على ارتفاع متوسط الإيجارات في الربع الرابع من عام 2014 بنسبة تتراوح بين 9% و36% مقارنة بالفترة نفسها في 2013 في المناطق المطلة على الواجهة البحرية إضافة إلى مناطق دبي القديمة وقلب المدينة.

وأوضح تقرير "دوبيزل" هذا الارتفاع في مختلف أنواع الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم بدءاً من الشقق بغرفة نوم واحدة في كل من "ديرة" و"بر دبي" التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الإيجارات بلغت نسبته 36% و19% على التوالي بحسب "الخليج" الإماراتية.

وسجلت الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم في "بر دبي" ارتفاعاً بأسعار الإيجارات بلغ 24% . من جهته، بقي متوسط إيجارات الشقق المماثلة 130 ألف درهم في "بر دبي" كما كان عليه في الربع الأخير من عام 2013.

أما العقارات الواقعة على طريق الشيخ زايد، فقد شهدت أسعار إيجارات الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم ارتفاعاً بين 10% و16% في قلب دبي مثل وسط المدينة "داون تاون" و"الخليج التجاري".

وقد ارتفع متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم في منطقة الخليج التجاري بنسبة 12% من 170 ألف درهم في عام 2013 إلى 190 ألف درهم عام 2014.

وارتفع متوسط إيجارات الشقق نفسها في وسط مدينة دبي "داون تاون" بنسبة 10% من 255 ألف درهم إلى 280 ألف درهم.