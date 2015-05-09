تقرير: 23 ألف وحدة عقارية جديدة بدبي خلال 2015

يبلغ عدد الوحدات السكنية المكتملة التي تدخل السوق العقاري في دبي خلال العام 2015 نحو 22750 وحدة، ليصل مجموع الوحدات السكنية بالسوق إلى 400 ألف وحدة بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 379 ألف وحدة بنهاية العام 2013، بحسب تقرير حديث لمؤسسة جونز لانج لاسال «JLL» العالمية.

وكشف التقرير الذي تناول أداء السوق العقاري بدبي خلال الربع الأول من العام الحالي عن دخول 750 وحدة سكنية جديدة للسوق العقاري خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي، فيما يتوقع دخول نحو 22 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر من العام ذاته.

وأكد التقرير أنه وفق الرصد الميداني للمشاريع العقارية قيد التنفيذ يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تدخل السوق العقاري بدبي خلال العام المقبل نحو 13 ألف وحدة سكنية، فيما يصل عدد الوحدات المزمع استكمالها خلال العام 2017 نحو 10 آلاف وحدة سكنية، ليصل مجموع الوحدات السكنية المنجزة بدبي خلال ثلاث سنوات إلى نحو47 ألف وحدة سكنية، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتطرق التقرير إلى مساحات التجزئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع إضافة 194 ألف قدم مربعة خلال العام 2015 من مساحات التجزئة القابلة للتأجير في دبي ليصل إجمالي مساحات التجزئة القابلة للتأجير بالإمارة إلى نحو 3094 مليون قدم مربعة بنهاية العام. ولفت التقرير إلى أن قطاع المكاتب بدبي سيشهد إضافة مليون قدم مربعة خلال العام 2015 منها 100 ألف قدم مربعة خلال الربع الأول من العام ونحو 900 قدم خلال التسعة أشهر التالية من العام.