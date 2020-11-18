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روشن التابعة لـ "PIF" تعلن عن حيّها الأول في الرياض

مشروع شركة روشن
مشروع شركة روشن الأول
روشن

روشن التابعة لـ "PIF" تعلن عن حيّها الأول في الرياض

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة روشن العقارية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن حيّها الأول في مدينة الرياض الذي تمتد مساحته لأكثر من 20 مليون متر مربع ويضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع هو أول أحياء روشن التي سيتم تنفيذها ضمن خطة على مدى 10 سنوات لتطوير عدة أحياء في أربع مناطق رئيسية وأكثر من 9 مدن في مختلف مناطق المملكة.

وقال ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن: "يُعتبر إعلان حي الرياض الأول خطوتنا الأولى الفارقة نحو تحقيق رؤيتنا التي نطمح من خلالها إلى أن نكون المطور العقاري الوطني الموثوق في المملكة".

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وتابع: "نحن حريصون في روشن على المساهمة في زيادة نسبة معدلات تملك الوحدات السكنية للسعوديين إلى 70% خلال 10 أعوام المقبلة، بما يتوافق مع رؤية 2030، وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة ومرافق متكاملة تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي".

وأشارت الشركة إلى أن الوحدات السكنية ستكون متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من عام 2021.

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