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دبي.. السكن الجاهز يسجل أكبر عدد صفقات بـ 7 سنوات

عقارات دبي إنشاءات مناسبة
عقارات في دبي
عقارات دبي

دبي.. السكن الجاهز يسجل أكبر عدد صفقات بـ 7 سنوات

تنفيذ أكثر من 2400 صفقة عقارات سكنية بـ 6.1 مليار درهم في ديسمبر الماضي

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العربية.نت

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أظهرت أرقام مجموعة Property Finder ارتفاع عدد الصفقات العقارية في السوق الجاهزة للسكن لأعلى مستوياتها في 7 أعوام في ديسمبر الماضي.

وبحسب المجموعة تم تنفيذ أكثر من 2400 صفقة بقيمة تتجاوز 6.1 مليار درهم في ديسمبر وهي أعلى بـ 10% عن شهر نوفمبر الماضي.

وتم تنفيذ أكثر من 11 صفقة عقارية في السوق الجاهزة في الربع الرابع من العام بقيمة تتجاوز 72 مليار درهم.

صفقات فترة الإغلاق

كانت أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أظهرت أن حركة التصرفات العقارية في دبي لم تتوقف، خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وهي الفترة الممتدة من أواخر مارس حتى يونيو 2020، حيث سجلت التصرفات 20 مليار درهم، خلال تلك الفترة.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي سلطان بطي بن مجرن، بتصريحات صحافية أن الربع الأخير من العام الماضي، أظهر وجود حركة تصاعدية، فالمنحنى بدأ في التحسن منذ الربع الثالث، وهو ما سجلته الأرقام الخاصة بالتصرفات العقارية.

وقال بن مجرن إن رسوم تسجيل العقارات، ليست لها علاقة بتنشيط السوق، وإن جميع الدول تفرض رسوم تسجيل على العقارات، فهناك أكثر من 114 دولة تفرض هذه الرسوم.

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