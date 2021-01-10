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مصر توافق على استئناف مشروع "سيتي جيت" القطري

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مشروع سيتي جيت بمصر
عقارات مصر

مصر توافق على استئناف مشروع "سيتي جيت" القطري

بعد توقفه لمدة تقارب 4 سنوات

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دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على استئناف العمل داخل مشروع سيتي جيت المملوك لشركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري إحدى شركات الديار القطرية، بعد توقف وجمود لمدة تقارب 4 سنوات.

وقالت مصادر إن الشركة حصلت على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية للعمل بمشروع سيتي جيت المتوقف منذ عام 2016 لوجود نزاع بين الشركة والهيئة.

وكانت شركة بوابة الشرق المالك والمطور لمشروع سيتي جيت، خاطبت المجتمعات العمرانية للحصول على الترخيص اللازمة لاستئناف العمل بالمشروع، وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب الهيئة، تبعا لتصريحات المصادر.

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وأكدت أن الشركة ستعمل وفقا للتراخيص التي بحوزتها، وفقا لجريدة الشروق المصرية.

وصدر حكم قضائي لصالح الشركة بعدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية في مطالبة الشركة بسداد رسوم بقيمة 1.379 مليار جنيه نظير تعديل هيكل المساهمين للشركة المالكة والمطورة لمشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة، وهو الحكم الذى طعنت عليه الهيئة لدى المحكمة الإدارية العليا، على الرغم من موافقتها على تعديل هيكل مساهمين شركة بروة مصر العقارية وتغيير الاسم إلى بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري المطور لمشروع سيتي جيت.

وتتواصل الشركة القطرية حاليا مع شركات مقاولات محلية للحصول على عروض تسعيرية تمهيدا لاستئناف الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع.

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