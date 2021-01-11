أعلنت شركة أرادَ عن ارتفاع في المبيعات بنسبة 35% وبقيمة وصلت إلى 1.75 مليار درهم خلال 2020 وذلك مع تواصل اهتمام المستثمرين بمشروع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في قلب الشارقة.

وقد وقعت أرادَ اتفاقية قرض إسلامي جديدة مع بنك دبي الإسلامي بقيمة 300 مليون درهم، إضافة إلى اتفاقية تمويل أصغر مع مصرف عجمان، وذلك لتغطية جميع تكاليف إنشاء المراحل السكنية التي تم الإعلان عنها في مشروع الجادة، وقد سبق أن حصلت الشركة على قرضين بقيمة مليار درهم إماراتي لكل منهما خلال عامي 2017 و2018 على التوالي.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "رغم فترة اكتنفتها تحديات جمّة، فإنه يسعدني القول بأن أداء شركة أرادَ قد فاق جميع التوقعات خلال العام 2020، حيث أرسينا عقوداً بقيمة تزيد عن مليار درهم وحققنا مبيعات استثنائية، وفي سياق متصل، فإن اتفاقيات التمويل الجديدة التي وقعناها مع بنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان تمثل دليلاً واضحاً على مدى ثقة العملاء في مشاريع أرادَ وسوق الشارقة العقاري بشكل عام".

وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: "ينصب تركيزنا الآن على العام الجديد عبر باقة من عمليات التسليم وإطلاق المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى برنامج حافلٍ من الفعاليات التي تم تصميمها لرفد المواطنين والمقيمين وزوار إمارة الشارقة على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم بتجربة فريدة لا مثيل لها".

وخلال عام 2020، فقد انخفضت مبيعات الشركة نتيجة للحظر الذي فرضته الدولة في شهر إبريل، ولكنها عاودت التعافي بقوة على مدى الشهور اللاحقة، حيث أعلنت أرادَ عن أفضل أداء لها على الإطلاق خلال الربع الثالث من العام.

وقد وصلت المبيعات الإجمالية للشركة خلال عام 2020 إلى 2,337 وحدة، وذلك مع تزايد اهتمام المستثمرين بالشقق والفلل الفخمة ضمن مشروعي الشركة، الجادة ومساكن نَسمَة.

وفي مشروع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة، فقد استهلت أرادَ عام 2020 بافتتاح مجمّع مدار تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقد بات مجمّع مدار بالجادة وخلال وقتٍ قصير أحد أبرز وجهات الترفيه العائلية حيث رحب بأكثر من 850 ألف زائر إضافة إلى استضافة باقة متنامية من المشاريع الناجحة.

وقد باعت أرادَ 1,977 وحدة في الجادة على مدار العام، كما تستعد خلال هذا الشهر لتسليم أول باقة من المنازل في مجتمعها المتكامل في قلب الشارقة. وقد أرست الشركة مجموعة من عقود الإنشاء الرئيسية خلال عام 2020، بما في ذلك المرحلة السكنية الثانية من المشروع، إيست فيليدج، و مدرسة سابيس الدولية الجديدة. إضافة إلى ذلك، فقد أطلق المطور العقاري نسيج دستركت، المجتمع الجديد للمبدعين في الشارقة؛ ومساكن فيدا رزيدنسز الجادة، وذلك من خلال تعاون مشترك مع مجموعة إعمار للضيافة؛ كما أطلقت الشركة كذلك المرحلة الثانية من منازل سراب، وهي فلل عصرية مجهزة بحدائق خاصة.