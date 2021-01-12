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"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان لـ79%

مشروع سرايا الجوان
مشروع سرايا الجوان
برنامج سكني

"سكني": ارتفاع نسب الحجوزات في ضاحية الجوان لـ79%

تعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال مدينة الرياض

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن وصول نسب الحجوزات في مشاريع ضاحية الجوان السكنية إلى 79% من حجم الوحدات في مشاريع الضاحية بنهاية عام 2020.

وأوضح البرنامج بأن ضاحية الجوان تشتمل على 12 مشروعاً، هي: "شمس الديار - إسكان الرياض - عمائر الجوهرة - إشراق ليفينج - ديار السعد – مرسيه – الرابية – المهندية – سرايا الجوان – النرجس فيو – نساج تاون – سرايا النرجس".

وأشار إلى أن مشروعي ديار السعد وسرايا النرجس كانا الأعلى من حيث نسب الحجوزات للوحدات السكنية بنسبة بلغت 100%، يليه مشروعا سرايا الجوان والرابية بنسبة حجوزات وصلت إلى 98%، يليه مشروع نساج تاون بنسبة حجوزات بلغت 97%.

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وتعد ضاحية الجوان أكبر الضواحي السكنية التابعة لوزارة الإسكان في شمال مدينة الرياض وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 10.782.558 م2، وتقع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي إحدى الضواحي السكنية الكبرى التي ينفذها برنامج سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة.

وتتميز ضاحية الجوان بتوفير أسلوب حياة مثالي مراعية متطلبات جودة الحياة بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة لتلبي حاجات الأسرة السعودية، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز التسوق التجارية، وحدائق مفتوحة ومغلقة، ومراكز للرعاية الصحية، ومدارس لمختلف المراحل التعليمية وعدداً من المساجد، الأمر الذي يوفر للقاطنين بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة وتمكن الأسر السعودية من بناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

يذكر أن الضاحية تقع على طريق الامتداد السكاني الذي يعكس النمو الحيوي لمدينة الرياض، إذ تقع في بالقرب من الطرق الرئيسية كطريق الملك سلمان وطريق المطار.

وتضم عدداً من المشاريع السكنية وتتنوع فيها الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وراقية وبأسعار للوحدات السكنية تبدأ من 250 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة، كما أن التملك في مشاريع الضاحية متاح للأسر السعودية ومستفيدي برنامج سكني عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق ومركز سكني الشامل.

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