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روشن تتعاقد مع سيمنز لتأسيس محطات نقل الكهرباء بالرياض

مشروع شركة روشن
رسم تخطيطي لمشروع شركة روشن
روشن

روشن تتعاقد مع سيمنز لتأسيس محطات نقل الكهرباء بالرياض

ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولى لأول أحياء روشن في مدينة الرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة "PIF"، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سيمنز الألمانية لتأسيس محطات نقل الكهرباء الرئيسية التي تسهم في إمداد أحياء الغد بالخدمة الكهربائية، ضمن أهداف المرحلة الأولى من حي الرياض.

وقالت روشن العقارية على حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن الشراكة يندرج تحتها إنشاء محطة نقل مركزية رئيسية جهد 13.8/132/380 كيلوفولت.

وتشمل الشراكة، كذلك إنشاء محطة نقل فرعية جهد 13.8/132 كيلوفولت، وتمديد كابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بمحطات الشبكة القائمة لكل من جهد 380 و132 كيلوفولت ضمن مسارات تتجاوز أطوالها 34 ألف متر طولي.

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وتتضمن الشراكة مع سيمنز، تعزيز وتوسعة محطات المصدر القائمة جهد 380 و132 كيلوفولت.

ويذكر أن روشن قد بدأت مطلع ديسمبر 2020، أعمال الإنشاءات في موقع حيها الأول في مدينة الرياض، وذلك ضمن خطة لتطوير مجتمعات وأحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى 10 سنوات.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن توقيع عقود بقيمة 1.6 مليار ريال لبدء أعمال المقاولات للمرحلة الأولى من مشروعها في العاصمة السعودية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية على أن يتم بناء 4 آلاف وحدة سكنية منها خلال المرحلة الأولى.

وستكون الوحدات السكنية متاحة للبيع على الخارطة خلال النصف الأول من العام المقبل.

ويُعدّ هذا الحي الأول لشركة روشن الذي سيتم تنفيذه ضمن خطة لتطوير أحياء سكنية في مختلف مناطق المملكة على مدى عشر سنوات، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تطوير أحياء متكاملة تساهم في تلبية طموحات وتطلعات المجتمع.

وتبلغ مساحة الحيّ أكثر من 20 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة الرياض.

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