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السعودية تطرح 1000 مشروع بـ160 مليار دولار في مارس

مشاريع مقاولات بالسعودية- المصدر هيئة المقاولين
مشاريع عقارية بالسعودية - الصورة من هيئة المقاولين
عقارات السعودية

السعودية تطرح 1000 مشروع بـ160 مليار دولار في مارس

ضمن منتدى تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، موعد انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 خلال الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس.

وقالت الهيئة، اليوم الأحد، إن المنتدى الذي يمثل إحدى مبادراتها، يشارك فيه هذا العام أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار).

وأضافت الهيئة أن المنتدى يعد فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات حكومية وخاصة تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

وأشارت إلى استفادة عدة جهات من المنتدى بنُسختيه الماضيتين، من أهمها المقاولون، والبنوك وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والموردون، ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

وبينت الهيئة أن منتدى المشاريع المستقبلية 2021 يأتي بعد نجاح النسختين الأولى والثانية في 2019 و2020, مشيرة إلى تنوع المشاريع التي ستطرح من قبل الجهات المشاركة في المنتدى، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست لتنظم وتطور قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.

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