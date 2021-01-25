أنهت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأعمال الإنشائية لـ323 مسكنا للمواطنين، شملت الطرق الداخلية، في منطقة "السيوح 16" في إمارة الشارقة، بتكلفة بلغت نحو 400 مليون درهم.

وقال مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، جبر محمد غانم السويدي، إن المشروع السكني في منطقة "السيوح 16" في الشارقة صُمِّمَ وفق أرقى المعايير العالمية، ويأتي امتدادا لحزمة المشروعات الحيوية في جميع مناطق الدولة، التي من شأنها أن ترسّخ الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي للمواطنين، من خلال المساكن ومُخطّطات الطرق والمُنشآت الخدمية.

وأضاف أنه يُراعى في تنفيذ تلك المشاريع أحدث التصاميم المعمارية التي تواكب التطور الحضاري والنهضة الشاملة في الدولة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويشمل المشروع 323 مسكنا على مساحة قدرها 407.880.4 متر مربع، متضمنا 7 نماذج هندسية، خمسة منها عبارة عن طابقين أرضي وأول بعدد 263 مسكنا، ونموذجان يتكونان من طابق أرضي فقط بعدد 60 مسكنا.

وزُوِّدت جميع المنازل بأنظمة الجيل الثاني من الأجهزة الذكية لكاشف الدخان، مع ربطها بنظام "حصنتك"، كما تضمَّنت الأشغال الإنشائية الأسوار والملاحق الخارجية ومظلات السيارات والطرق الداخلية وجميع المرافق الضرورية.

وشُيِّد المشروع بطابع عمراني يناسب احتياجات وتطلعات الأسر المواطنة، وبطريقة مبتكرة وفق أعلى معايير جودة البناء ومواصفاتها.