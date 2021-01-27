.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصندوق العقاري السعودي: دعم مستفيدي "سكني" يتجاوز 6.8 مليار دولار

عقارات السعودية إسكان عنيزة الإسكان
وحدات عقارية بالسعودية
عقارات السعودية

الصندوق العقاري السعودي: دعم مستفيدي "سكني" يتجاوز 6.8 مليار دولار

في حسابات مستفيدي " سكني" لشهر يناير 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن صندوق التنمية العقارية بالسعودية، اليوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 623 مليون ريال (166.1 مليون دولار)، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير من العام الجاري 2021.

‎وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 623 مليون ريال خُصص لدعم عقود التمويل العقاري السكني للأسر السعودية.

وأضاف أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول للصندوق في يونيو 2017 حتى يناير الحالي تجاوز 25.6 مليار ريال (6.83 مليار دولار)، مشدداً على حرص الصندوق على إيداع الدعم بانتظام وفي موعده المحدد شهرياً، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

‎وأكد بن ماضي على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" لمدة 4 سنوات منذ العام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول تمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

‎وقال المشرف العام على الصندوق، إن القرض العقاري المدعُوم مكّن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2020، مشيراً إلى استمرارية الاستفادة من برنامج "القرض المدعُوم" ضمن قنوات إلكترونية تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد