أعلن صندوق التنمية العقارية بالسعودية، اليوم الأربعاء، عن إيداع أكثر من 623 مليون ريال (166.1 مليون دولار)، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير من العام الجاري 2021.

‎وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 623 مليون ريال خُصص لدعم عقود التمويل العقاري السكني للأسر السعودية.

وأضاف أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول للصندوق في يونيو 2017 حتى يناير الحالي تجاوز 25.6 مليار ريال (6.83 مليار دولار)، مشدداً على حرص الصندوق على إيداع الدعم بانتظام وفي موعده المحدد شهرياً، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

‎وأكد بن ماضي على استمرارية والتزام الصندوق العقاري بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" لمدة 4 سنوات منذ العام 2017 حتى الآن ضمن الأهداف الاستراتيجية للصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم وفق الحلول تمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

‎وقال المشرف العام على الصندوق، إن القرض العقاري المدعُوم مكّن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الملائم حتى نهاية عام 2020، مشيراً إلى استمرارية الاستفادة من برنامج "القرض المدعُوم" ضمن قنوات إلكترونية تختصر الجهد والوقت من بداية التقديم وتملك المسكن الملائم حتى إيداع الدعم الشهري.