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أوراسكوم للإنشاءات تضيف عقوداً جديدة بـ920 مليون دولار

أوراسكوم للإنشاءات
إحدى مشاريع أوراسكوم للإنشاءات
أوراسكوم للإنشاءات

أوراسكوم للإنشاءات تضيف عقوداً جديدة بـ920 مليون دولار

إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الرابع من عام 2020

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - العربية.نت

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أعلنت أوراسكوم كونستراكشون إضافة عقود جديدة بحوالي 920 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020.

وبذلك تصل قيمة العقود الجديدة في نهاية عام 2020 إلى 2.9 مليار دولار، مما يعكس جهود الشركة في إضافة مشروعات والحفاظ على مستوى المشروعات تحت التنفيذ على مدار العام. كما وصل إجمالي قيمة المشروعات تحت التنفيذ المتوقعة 5.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020.

وتمثل المشاريع في جمهورية مصر العربية 62% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الرابع من عام 2020، والتي يمثل الجزء الكبير منها في قطاع النقل. في حين تمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة الرصيد المتبقي وتشمل الحصة الكبيرة في قطاع مراكز البيانات.

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وقد وقعت شركة أوراسكوم للإنشاءات مؤخراً مع شركة إعمار عقداً جديداً بقيمة مليار جنيه مصري لبناء فندق فيدا في مراسي، وهو مشروع إعمار في الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية.

يضاف هذا المشروع الجديد إلى المشاريع السابقة التي تم تنفيذها لصالح شركة إعمار مثل فندق فيدا العلمين والذي تم تسليمه في توقيت قياسي في يوليو 2018 في أقل من 8 أشهر، ويؤيد الشراكة المتكررة بين شركتي أوراسكوم للإنشاءات وإعمار والتي تشمل مشاريع مثل مراسي وميفيدا.

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