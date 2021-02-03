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المستثمر الخليجي يضخ 14.8 مليار درهم بسوق دبي العقاري

The Dubai real estate developer Union Properties says its net profit hit $430m in 2013. (Photo courtesy: UP)
175 مليار درهم إجمالي تصرفات دبي العقارية خلال 2020
عقارات دبي

المستثمر الخليجي يضخ 14.8 مليار درهم بسوق دبي العقاري

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العربية.نت

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أظهر سوق دبي العقاري مستوى عالياً من المرونة والجاذبية في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على مدار العام 2020، تمثّل بتسجيل 51,414 تصرفاً عقارياً بقيمة تجاوزت 175 مليار درهم، وذلك بحسب تقرير التصرفات الكلية للعام الماضي الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وحقق بذلك نتائج إيجابية بالرغم من التفشي العالمي لجائحة كوفيد-19، وما رافقها من إجراءات وتدابير احترازية، ألقت بظلالها بشكل مباشر على مختلف القطاعات، وطال تأثيرها المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد على حد سواء، بما في ذلك إيقاف مختلف الأنشطة التجارية، وتعليق حركة الطيران لأشهر طويلة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وكشف التقرير عن أداء متنامي لمختلف الأنشطة، إذ بلغت قيمة المبايعات العقارية حوالي 72.5 مليار درهم، بواقع 35,423 تصرفاً، في حين سجّلت الرهونات العقارية 12,958 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 87.7 مليار، في الوقت الذي سجّلت فيه الهبات 3,033 تصرفاً، بأكثر من 15 ملياراً.

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وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة خلال العام ذاته، فقد أشار التقرير إلى أن إمارة دبي استقطبت 31،648 مستثمراً جديداً أبرموا 41،571 استثماراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 73.2 مليار درهم.

الأداء حسب الجنسيات

وبرزت فئة المستثمر الخليجي للفترة ذاتها من خلال قيام 6,704 مستثمرين بضخ قرابة 14.8 مليار درهم في سوق دبي العقاري بعد أن بلغ عدد استثماراتهم في السوق 8,659 استثماراً.

وجاء مواطنو الإمارات أولاً، تلاهم على التوالي: السعوديون والكويتيون والعمانيون والبحرينيون.

وعلى مستوى الاستثمارات العربية للعام 2020، فقد بلغ عدد المستثمرين العرب 4,388 مستثمراً سجلوا جميعهم 5,283 صفقة، بقيمة كلية ناهزت 7.5 مليار درهم. وقد استحوذ الأردنيون على الصدارة، تلاهم مباشرة المصريون واللبنانيون والسودانيون والجزائريون.

في حين تصدّر الهنود قائمة الاستثمارات الأجنبية، ثم الصينيون والبريطانيون والباكستانيون والفرنسيون على التوالي، إذ استقطب سوق دبي العقاري 19,757 مستثمراً أجنبياً أجروا 24,666 استثماراً، زادت قيمتها الإجمالية على 35.6 مليار درهم.

وحافظ أداء النساء على وتيرته، وواصلن خلال العام الماضي معدلات الإقبال التاريخية للاستثمار في العقارات، إذ كشفت إحصاءات الدائرة عن قيام 10,300 امرأة بضخ أكثر من 15 مليار درهم في 11,723 استثماراً.

وبمقارنة أداء كل المستثمرين حسب جنسياتهم، نجد أن الهنود كانوا الأكثر إقبالاً على عقارات دبي، وحلوا في المرتبة الأولى متصدرين القائمة، تلاهم مواطنو الإمارات. وكانت المراتب الثماني على قائمة العشرة الأوائل لكل من: الصين، السعودية، بريطانيا، باكستان، فرنسا، روسيا، الأردن ومصر.

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