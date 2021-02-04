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"إعمار مصر" تبني فندقين في الساحل الشمالي بـ 2.2 مليار جنيه

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عقارات مصر

"إعمار مصر" تبني فندقين في الساحل الشمالي بـ 2.2 مليار جنيه

تنفذه شركتا حسن علام للإنشاءات، وأوراسكوم للإنشاءات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "إعمار مصر" للتنمية، عن تعاقدها مع شركتي حسن علام للإنشاءات، وأوراسكوم للإنشاءات، لتنفيذ فندقين في الساحل الشمالي، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.182 مليار جنيه.

وذكرت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن التعاقد مع شركة "حسن علام" بالتعاون مع شركة "اتحاد المقاولين" يتضمن إنشاء مشروع فندقي تحت اسم مشغلي الفنادق الدولية TH ADDRESS في قرية مراسى بالساحل الشمالي، لافتة إلى أن تكلفة التعاقد بلغت 1.207 مليار جنيه.

وأشارت "إعمار مصر"، إلى التعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لإنشاء مشروع فندقي تحت اسم الفنادق الدولية "فيدا vida" في قرية "مراسي" بالساحل الشمالي، موضحة أن تكلفة التعاقد بلغت نحو 975 مليون جنيه. ومن المتوقع تشغيل الفندقين خلال العام 2023.

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وقبل أيام، احتفلت إعمار مصر بوضع حجر الأساس لفندقي العنوان بيتش ريزورت Address Beach Resort، وفيدا Vida Marina Hotel في مارينا مراسي سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي والذي يعد أول فرع لسلسلة فنادق ومنتجعات فيدا خارج دولة الإمارات.

ويعد الفندقان استكمالا لخطة مجموعة إعمار في بناء تسعة فنادق في مراسي سيدي عبد الرحمن؛ تماشيا مع توجهات الحكومة المصرية في تنمية منطقة الساحل الشمالي، التي تشهد في السنوات الأخيرة طفرة في حركة الاستثمار والعمران؛ ما يستلزم توفير فنادق متميزة تستوعب الإشغالات طوال العام.

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