حقق قطاع العقارات السكنية الجاهزة في دبي أرقاماً قياسية للشهر الثالث على التوالي خلال يناير 2021، وفقاً لداتا فايندر، منصة الرؤى والبيانات العقارية التابعة لمجموعة بروبرتي فايندر.

وسجّل شهر يناير 3300 معاملة بقيمة 6.74 مليار درهم، بزيادة 15.5% مقارنة بشهر يناير 2020 من حيث الحجم، وزيادة بنسبة 37% من حيث القيمة.

وخلال العام 2020، ساد الاتجاه نحو تداول العقارات الثانوية أو الجاهزة، واستمر هذا الاتجاه في العام الجديد، نقلاً عن صحيفة "البيان"، اليوم الأربعاء.

وفي شهر يناير 2021، شكّلت العقارات الجاهزة نسبة 72% من المعاملات، مقابل 28% للعقارات غير المكتملة.

وبالنظر إلى حجم المعاملات، فقد شهد السوق الثانوي تداول 2373 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 5.43 مليار درهم، وهو أكبر عدد من العقارات الجاهزة التي تمّ تداولها في شهر واحد منذ مارس 2014.

وقالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات في بروبرتي فايندر، لينيت أباد: شهدنا اتجاهاتٍ عدة في 2020، بدءاً من الارتفاع الكبير للطلب، وصولاً إلى تجاوز العقارات الثانوية العقارات غير المكتملة في مبيعات العقارات السكنية، إضافة إلى أفضل أسعار رهن عقاري شهدها القطاع، ويكمن الاتجاه الأبرز في الانتقال من الشقق إلى الفلل والتاونهاوس في بعض المناطق، حيث يؤدي انخفاض العرض إلى ارتفاع الأسعار.

الربع الرابع

وكان الربع الرابع من العام 2020 الربع الأقوى، حيث ساعد العام على استرجاع معظم ما فقده من حيث الحجم والقيمة مع 11065 معاملة بيع بقيمة 22.07 مليار درهم.

وحرّك هذا الربع عجلة القطاع للعام الجديد، وعلى الأغلب أن هذا المنحى سيمضي قدماً في شهر فبراير، لاسيما أنّ الأسبوع الماضي سجّل أكثر من 3.3 مليار درهم إماراتي في معاملات البيع.