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28 % حصة الإمارات من الفنادق الجديدة إقليمياً

عقارات دبي إنشاءات مناسبة
الإمارات تستحوذ على 28% من عدد الفنادق المخطط إقامتها في الشرق الأوسط
اقتصاد الإمارات

28 % حصة الإمارات من الفنادق الجديدة إقليمياً

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دبي - العربية.نت

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أكد تقرير نشرته مؤسسة "توب هوتيل بروجكتس"، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، أمس أن الإمارات تستحوذ على 28% من عدد الفنادق المخطط إقامتها في الشرق الأوسط والبالغة 68 مشروعاً فندقياً بعدد 19 ألفاً و764 غرفة.

وتعمل فنادق أكور الفرنسية على توسيع تواجدها في الإمارات حيث تخطط المجموعة لافتتاح 19 فندقاً جديداً بطاقة 6820 غرفة فندقية حتى عام 2024.

وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة لتوسعات العلامة الفندقية الفرنسية حول العالم، فيما تصدرت دبي المرتبة الأولى عالمياً من حيث المدن المستهدفة بعدد 14 فندقاً بطاقة 4143 غرفة.

فنادق دبي
فنادق دبي

وأظهر تقرير "توب هوتيل"، أن أكور تسعى لإضافة 517 فندقًا بإجمالي 114 ألفاً و832 غرفة إلى محفظتها العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وحافظت "أكور" على وتيرة ثابتة من التطوير العقاري واستمرت في توقيع مشاريع جديدة، ما أدى إلى قائمة قوية من افتتاحات الفنادق الجديدة على مدى العام 2021.

وفي عام 2023، سيتباطأ معدل الإطلاقات الجديدة بشكل كبير، وحتى الآن، هناك 41 مشروعًا فقط قيد الإعداد، وبالنسبة لعام 2024 وما بعده، تم بالفعل وضع مخططات 139 فندقاً آخر.

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