تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مخططاً في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية (واحة طريف1)، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية من سفلته وتسوية وتصريف السيول وغيرها.

يأتي هذا المخطط، ضمن جهود الوزارة لتطوير المخططات السكنية في جميع مناطق المملكة وإتاحة حجزها إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

ويقع مخطط "واحة طريف1" جنوب محافظة طريف على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويوفّر المخطط 584 أرضا سكنية بمساحة تصل إلى 700م2 للقطعة، وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لبرنامج "سكني" والبالغ عددها 217 مخططاً سكنياً وتوفر أكثر من 178 ألف أرض، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030.

ويتيح موقع وتطبيق برنامج "سكني" للأجهزة الذكية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين ومعاينة مواقع الأراضي السكنية ومعرفة مميزاتها ليتم حجزها وفق رغباتهم واحتياجاتهم ضمن إجراءات إلكترونية، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لبناء أراضيهم من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي برنامج سكني.

وبإمكان الأسر المستفيدة من البرنامج الدخول إلى بوابة "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط واختيار المخطط وقطعة الأرض المناسبة، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر والبدء في البناء خلال عام واستكمال البناء خلال 3 سنوات.

يُذكر أن أعداد الأسر المستفيدة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية ضمن برنامج "سكني" خلال العام الماضي 2020 تجاوزت 390 ألف أسرة منها 138 ألف أسرة سكنت منازلها، بما يتجاوز 30% عن الرقم المستهدف بخدمة 300 ألف أسرة، وتنوعت الخيارات السكنية بين تمويل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء والجاهزة وخيار البناء الذاتي والأراضي السكنية، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.