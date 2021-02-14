تستهدف لجنة المساهمات العقارية "تصفية" في السعودية، بيع ما يزيد على 25 مليون متر مربع خلال العام الجاري 2021، موزعة على 14 مساهمة عقارية في ثماني مناطق.

وقال المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية، مشاري العنزي، إن المساهمات العقارية المخطط بيعها تشمل ثلاث مساهمات في الرياض، ومساهمتين في مكة المكرمة، ومساهمتين في الأحساء، وثلاث مساهمات بالقطيف، ومساهمة واحدة في كل من الخرج وجدة والخبر والقصيم.

وأضاف العنزي، أن تقرير "تصفية" لعام 2020 أظهر تحقيق اللجنة مبيعات تجاوزت ملياري ريال، حيث تمكنت من استعادة ما يزيد على 197 مليون ريال من محاكم التنفيذ، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، اليوم الأحد.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق اكتسابها أحكاما قضائية نهائية لمصلحة المساهمين بمبالغ تجاوزت 843 مليون ريال في 2020.

وأضاف العنزي أن اللجنة نجحت خلال 2020 في بيع أكثر من 13 مليون متر مربع موزعة على ثماني مساهمات عقارية في أربع مناطق، بمبالغ فاقت ملياري ريال، مشيرا إلى أن المساهمات، التي تمكنت اللجنة من بيعها فتحت آفاقا واسعة لسوق العقار، واستفاد منها المواطن بشكل مباشر.

وأكد العنزي أن اللجنة واصلت أعمالها واجتماعاتها في جائحة كورونا، وذلك بالتحول إلى الاجتماعات الافتراضية لإنجاز خطة العمل، التي رسمتها لعام 2020، مبينا أن هذه الإنجازات تحققت بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية والمالية والتسويقية وغيرها في الجوانب الأخرى، لافتا إلى استمرار اللجنة في إنهاء جميع المساهمات العقارية الواقعة ضمن اختصاصها لمصلحة المساهمين.

وذكر أن اللجنة صرفت أكثر من 220 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، حيث كشف تقرير اللجنة عن أن عدد المساهمين المستفيدين من أعمالها بلغ 36189 مساهما منذ إنشاء اللجنة.

وكانت اللجنة، قد أعلنت في وقت سابق أن الأموال المستعادة ‏تخطت حاجز عشرة مليارات ريال منذ تشكيلها حتى الآن.