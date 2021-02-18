في الوقت الذي يتباطأ فيه السوق العقاري في دبي، إلا أن مستويات الأسعار الحالية قد تكون محفزا للكثير من المشترين والمستثمرين لشراء الوحدات السكنية، إذ إن العديد من المشاريع العقارية التي جرى إطلاقها مؤخراً تم بيعها بالكامل، كما تسارع معدل تسليم الوحدات السكنية.

وتتطلع شركة بن غاطي للتطوير العقاري إلى تسليم الوحدات السكنية بمشروعها بمنطقة الجداف في إمارة دبي خلال شهر من الآن، إذ إن تطويره استمر 12 شهرا فقط، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 200 مليون درهم.

وجاءت مبيعات المشروع ضمن أهم المواقع التي بيعها على الخارطة خلال شهر يناير الماضي بجانب عدد من المشروعات للشركات الأخرى، حسب التقرير الشهري لمؤشر شركة الاستشارات العقارية "فاليوسترات".

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن غاطي أن المشروع تم بيعه بالكامل وتصل مساحته لنحو 300 ألف قدم مربعة تقريبا، ويقع في منطقة الجداف بإطلالات بانورامية على خور دبي وبرج الخور وإطلالات على زعبيل وحديقة زعبيل ويتميز "بن غاطي جيت واي" بسهولة المدخل والمخرج.

ويراهن القطاع العقاري على انتعاش السوق العقاري بدءا من عام 2021 مع ترقب فعاليات "إكسبو دبي 2020" الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، كذلك البرامج الحكومية والمبادرات الداعمة لجذب الكفاءات وتوطين فئات جديدة ما يكفل طلبا كبيرا يوازن المعروض الحالي ويشجع الشركات العقارية على إطلاق مشروعات جديدة.

وبدأت شركة سمانا للتطوير العقاري في تسليم المفاتيح الأولى للمستأجرين في مشروع سمانا جرينز السكني والبالغ قيمته 75 مليون درهم في أرجان.

وأعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري عن تسجيل أعلى إيرادات مبيعات في عام 2020 وتوقعات إيجابية في 2021، مع زيادة عدد الموظفين بنسبة 55% لعام 2021 لمضاعفة إيرادات المبيعات.