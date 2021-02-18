.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تسارع تطوير وبيع المشاريع العقارية في دبي

عقارات دبي إنشاءات مناسبة
عقارات دبي
عقارات دبي

تسارع تطوير وبيع المشاريع العقارية في دبي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي يتباطأ فيه السوق العقاري في دبي، إلا أن مستويات الأسعار الحالية قد تكون محفزا للكثير من المشترين والمستثمرين لشراء الوحدات السكنية، إذ إن العديد من المشاريع العقارية التي جرى إطلاقها مؤخراً تم بيعها بالكامل، كما تسارع معدل تسليم الوحدات السكنية.

وتتطلع شركة بن غاطي للتطوير العقاري إلى تسليم الوحدات السكنية بمشروعها بمنطقة الجداف في إمارة دبي خلال شهر من الآن، إذ إن تطويره استمر 12 شهرا فقط، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 200 مليون درهم.

وجاءت مبيعات المشروع ضمن أهم المواقع التي بيعها على الخارطة خلال شهر يناير الماضي بجانب عدد من المشروعات للشركات الأخرى، حسب التقرير الشهري لمؤشر شركة الاستشارات العقارية "فاليوسترات".

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن غاطي أن المشروع تم بيعه بالكامل وتصل مساحته لنحو 300 ألف قدم مربعة تقريبا، ويقع في منطقة الجداف بإطلالات بانورامية على خور دبي وبرج الخور وإطلالات على زعبيل وحديقة زعبيل ويتميز "بن غاطي جيت واي" بسهولة المدخل والمخرج.

ويراهن القطاع العقاري على انتعاش السوق العقاري بدءا من عام 2021 مع ترقب فعاليات "إكسبو دبي 2020" الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، كذلك البرامج الحكومية والمبادرات الداعمة لجذب الكفاءات وتوطين فئات جديدة ما يكفل طلبا كبيرا يوازن المعروض الحالي ويشجع الشركات العقارية على إطلاق مشروعات جديدة.

وبدأت شركة سمانا للتطوير العقاري في تسليم المفاتيح الأولى للمستأجرين في مشروع سمانا جرينز السكني والبالغ قيمته 75 مليون درهم في أرجان.

وأعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري عن تسجيل أعلى إيرادات مبيعات في عام 2020 وتوقعات إيجابية في 2021، مع زيادة عدد الموظفين بنسبة 55% لعام 2021 لمضاعفة إيرادات المبيعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد