762 مليار دولار معاملات الاستثمار العقاري العالمي في 2020

قالت شركة جيه إل إل، المتخصصة في الاستشارات والاستثمارات العقارية عالمياً، إن إجمالي حجم معاملات الاستثمار العقاري العالمي خلال العام 2020 بالكامل بلغ 762 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 282 مليار دولار، ليسجل حجم الاستثمار في المنطقة انخفاضاً بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي لكن هناك مؤشرات لتعاف ملحوظ.

وأضافت في تقرير بعنوان نظرة عامة على سوق العقارات العالمي، أن الأداء القوي الذي حققته الأسواق خلال الربع الأخير من عام 2020 ساعد على دعم حجم الاستثمارات العالمية، إذ وصل إجمالي الاستثمارات في الربع الأخير من عام 2020 إلى 267 مليار دولار بزيادة قدرها 65% عن الربع الثالث من نفس العام.

وأضافت أن نشاط الاستثمار العالمي خلال الربع الأخير من عام 2020 ساهم في التخفيف من حدة التراجع ربع السنوي في حجم الاستثمارات خلال عام 2020، حيث بلغت نسبة التراجع في أداء الربع الأخير من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي 21% بعدما كانت نسبة التراجع 41% و50% في الربعين الثالث والثاني من عام 2020، نقلاً عن صحيفة "البيان".

وتابعت جيه إل إل: "ساهمت الأسواق الراسخة التي تمتلك قطاعات عقارية متنوعة وشفافة وضخمة في تحفيز الانتعاش في الربع الأخير، حيث سجلت أسواق فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مجتمعة 150 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81% عن الربع الثالث من نفس العام".

وشهدت الأسواق الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً في معدلات الفائدة في الربع الأخير من العام الماضي مع انتعاش طلب المستثمرين على الأصول التي تحتل مواقع مركزية وذات قيمة أعلى، وخاصة المساحات المكتبية الأساسية.